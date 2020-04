Según explicó, las autoridades aludieron que los equipos de seguridad estaban destinados por el momento a ciertos profesionales que tenían contacto con posibles contagiados. “Yo trabajo en un consultorio de otorrinolaringología. ¿Me explican por qué nosotros no estamos en posibilidad de tener equipo de seguridad? ¿Cómo no podríamos contagiarnos y convertirnos en un peligro para la misma comunidad a la que estoy atendiendo y quiero proteger?”, sostuvo la enfermera “Desde el inicio de este problema siempre son promesas pero esta pandemia desnuda la realidad de como estamos trabajando. No quiero que la vocación tape todo. No puede ser que no tengamos equipos de protección”.