La arquitecta Florencia Tesler dice que se enteró del proyecto por su amiga Celeste Vicente. Este año empezó, además, la carrera de Diseño e Indumentaria, por lo que la costura es algo cotidiano en su vida. “Como no se puede ir a comprar tela decidimos hacer cofias, que no requieren material especial -explica-. Llamamos a las casas textiles porque necesitamos donaciones pero no están atendiendo. El molde es súper fácil y se puede hacer en cualquier casa. Yo hice una cofia con tela de una sábana vieja. En los próximos días pienso sumar un par más. Las limpio con lavandina para ropa blanca. Me gustaría que se pueda sumar la mayor cantidad de gente, no damos abasto y las necesitamos con urgencia ”.