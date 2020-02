-Allí pudo ver cuáles eran las instrucciones que Iósif Stalin les daba a los generales que avanzaban hacia el Oeste y que tenían como meta vencer a las tropas alemanas. Stalin no les dice “hay campos de concentración y exterminio”, cosa que sabía, sino que les dice “Hay que evitar destruir las industrias porque van a ser la base de la Polonia socialista”. Efectivamente, Stalin les dice que esperen tres meses, que avancen despacio en ese territorio. Pero acá se derriba el mito de que la palabra de Stalin era sagrada y todos hacían lo que él ordenaba. Los generales del Ejército Rojo estimaron que no podían bajar el ritmo de la ofensiva. Y no sabían lo que eran los campos de exterminio.