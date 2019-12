El padre de Joaquín ríe, no le responde la verdad, le dice que si todos cantan con ganas seguramente el tío los escuche y también los escuche la gente del país que no cantó. “Por eso lo importante es que esto sirva para ayudar a personas que lo necesitan, que los que no cantaron se animen y también sean solidarios”, le explica Martín a su niño mientras en desde los parlantes la bella voz de Graciela Borges recita a García, ya con León Gieco, Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Juan Carlos Baglietto y Javier Malosetti y muchos más preparados para cantar frente a la multitud de Plaza de Mayo.