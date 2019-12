En el Racing Club de Avellaneda las tarifas son un poco más accesibles. Los socios pagan $6000 por jornada completa durante enero ($7800 lo que no lo son) y $5000 en febrero ($6500 los que no lo son). Por la mitad del día cobran $4700 en enero ($6000 para los no socios) y $4000 en febrero ($51000 para los no socios). Otorgan un 10% de descuento a partir del segundo hermano, sobre el valor de éste último. La pre-hora de 8 a 9 tiene un valor de $550.