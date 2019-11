No muy lejos en el tiempo había quedado el dolor sólido de los tres velatorios cuando a Claudia le dieron el alta. “Pasaron casi 50 años de ese día y creo que nunca me voy a olvidar lo que me dijo el médico cuando nos entregó a Claudia. ‘Se llevan un cacho de carne con ojos’”, sigue Eglis. “No dijo ‘no sé qué van a hacer con esta nena’, la expresión fue ‘no sé qué van a hacer con esto’”.