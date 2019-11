Cuando se cumplieron 20 años de su paso por Caseros, Coppola contó parte de su experiencia a la revista Gente y habló de los pitufos: “Recuerdo que el jefe de la Unidad me dio la bienvenida y me ofreció un palo gigante, como de béisbol. ‘¿Esto para qué es?’, consulté inocente. Me aclararon que de los pisos superiores se deslizaban por los caños unos lacras a los que llamaban Los Pitufos. Eran chiquitos, muchos tuberculosos, enfermos. Bajaban con jeringas que decían que estaban infectadas, para hacer daño y robar. Eran tan pequeños que se metían por aberturas significantes. ‘Usted se turna de noche con sus compañero, y cuando asoman...¡pin! Le da con el palo. Va a tener tiempo, porque demoran un momento en meterse’, me indicó el jefe. De inmediato me surgió la duda: ‘¿Y si le pego y lo mato?’. Se encogió de hombros y largó: ‘Nadie se va a enterar’".