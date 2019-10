“Cosplay de método, es decir, de armar bien un personaje, empecé con el Joker de Heath Ledger. Fuimos a ver The Dark Night con un amigo en el 2008 y salimos volados de la cabeza. Eso fue lo que me hizo tomármelo mucho más en serio. Pero hacerlo en Salta requería un desafío muchísimo más grande. Los recursos eran más limitados. Conseguir las telas era todo un tema. En un momento las tuve que teñir y la bañera de mi vieja quedó toda violeta, pobre… Me había puesto extensiones, todo. Y ahí salió”, relata hoy.