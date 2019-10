El empleado contó que comenzaron a darse cuenta “desde hace un año, porque un compañero llevó al hijo al médico y no pudieron atenderlo ya que no tenía obra social. Estamos presentando cartas documento para que esto se resuelva. Nosotros no tenemos porqué hacernos cargo de su deuda. No es justo. No hablamos de mil pesos. Tenemos que trabajar años sólo para pagar eso. Queremos arrancar de cero, pero con nuestras cuentas”.