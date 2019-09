“Tenía mucho frío, prendí la camioneta, y en esas prendidas y apagadas se quedó en contacto y se agotó la batería, y me entré a desesperar. Dije 'voy a morir”, recordó la joven que luego apeló a la fe: “Le pedí a Dios que no quería morir, que necesitaba una oportunidad”. En un primer momento ella sintió que su plegaria hizo efecto: “Me quedé dormida, y al despertar miro por el espejo y veo a tres personas caminando. Pensé que podrían venir a robar, me quedé quieta hasta que vi que tenían uniformes”, era Gendarmería que logró encontrarla. “Pensé que lo había logrado, que Dios me había escuchado y me había salvado”.