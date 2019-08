— No, no, ya no soy el mismo. Nunca voy a dejar ser quien soy pero he cambiado de lugar. Me siento más en mí. Ya te digo, fue tan brutal el afuera que el único lugar que me quedó a donde ir fue hacia adentro mío. Era insoportable el afuera. Inclusive me fui a vivir solo. Me quedé en La Paloma solo un tiempo porque me daba cuenta que era tan fuerte lo que me pasaba que no había espacio para que mis hijos les pasen cosas y a Estela tampoco ¿entendés? Era lo único de lo que se hablaba. Entonces me fui. Me resultaba insoportable para mí estar en mí y compartirme con los demás. Entonces tuve que ir adentro y encontrar mi alma, mi corazón. Ser más respetuoso de mi forma de pensar. Ser más respetuoso de mi libertad. Saber que mi libertad de expresión y mi libertad de pensamiento la merece la gente que quiere realmente recibirlo.