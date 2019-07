"Lo filmé y me abstraje. Me puse en un rol externo, como si no fuera el padre, como si lo estuviese viendo desde afuera. Cuando arranca el video él empieza a correr hacia al monumento y a hacer un sonido que hace solo cuando está súper emocionado. Eso me heló la piel. 'Esto es algo que no es normal', pensé". Daniel publicó el video en sus redes sociales con el pudor de un padre orgulloso. No podía imaginar lo que iba a ocurrir. La repercusión fue genuina y superadora. La gente empatizó y se emocionó con la "transformación" de Israel en San Martín y su proclama: "Seamos libres, que lo demás no importa nada".