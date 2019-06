"Y además de desratizar, no nos olvidemos que hay chicos. Nosotros no sabemos por dónde pasaron las ratas, dónde están los excrementos, donde orinaron", sostuvo. "A la noche todo el mundo se va a su casa y vos no sabés si andan por la mesa o el piso que después usan los nenes. Ellos tocan todo, es un colegio".