-¡Menos el psicoanálisis, que nunca fui siquiera a una sesión! (se ríe) Para mí la escritura fue liberadora. Cuando salió Retrato de familia el editor de Emecé me dijo: "Tendrías que contar la historia bien contada". Entonces empecé Cuervos de la memoria (cuyo subtítulo es Los Lugones – luz y tinieblas). Me llevó como tres años juntar material, cartas… Después ya no escribí más sobre eso. Tengo dos novelas terminadas y sin publicar. Pero la historia de la familia para mí terminó, en términos narrativos. Ese proceso me sirvió para analizar mucho. Yo a mis hijos, mientras eran chicos, no les conté la historia familiar. Luego todos leyeron Cuervos. A mí, vivir en Francia y España me permitió estar con otra gente, ocupada de otras cosas. Yo viví: acabo de cumplir 70 años.