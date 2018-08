Luz Orellana, la hija de la mujer fallecida, aseguró que la familia iniciará acciones legales contra el establecimiento. La joven contó además cómo se enteró de la muerte de su madre: "Yo estaba en el supermercado. Me llamaron y me dijeron que me presentara. Cuando llegué me dijeron 'no es tan malo, tu mama falleció se enterró una tijera que encontró'. Me volví loca, rompí un vidrio y me tuvieron que dar un calmante".