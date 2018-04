Alejandro -nació en San Isidro hace 37 años y vivió los últimos once en Australia- contó que antes de que llegara el helicóptero pidió hablar con su mujer y sus dos hijos. "Fue una llamada telefónica difícil de hacer, pero fue muy bueno para mí hablar con ellos. Evité decirles que me había mordido un tiburón. Les dije que estaba muy malherido y que me hicieron un par de cortes en la pierna, pero no quería preocuparlos demasiado".