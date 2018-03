¿Cómo afectan las redes sociales a algunos adolescentes? Nadie mejor que ella para contar su pasado: "En un momento, cuando no estaba bien plantada ante la vida, y cuando no sabía bien para dónde disparar, sentía que todo lo que hacía era para que los demás vieran lo que estaba haciendo y dar una imagen de chica relajada y súper feliz y súper contenta y por mi cabeza pasaban un montón de inseguridades y de líos que no sabía cómo resolver. Hasta que me di cuenta de que la vida es ahora y tenía que buscar lo que realmente me gustaba y me hacía bien".