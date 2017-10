"Pero desde que nació mi hija la pierna ortopédica me empezó a molestar. Empecé a tener muchos dolores en el nervio ciático, torticolis, calambres en los manos y en los pies. En las noches me acuesto y parece que me han pegado con un palo todo el día. Así son todos los días de mi vida. Mi hija me llama para jugar y yo le digo 'Maite ya voy' pero a veces no me puedo levantar, me muero de dolor. Si ella se me escapa a la calle yo no la puedo correr", cuenta.