Ciencia

Identificaron hantavirus en roedores de Tierra del Fuego sin relación con el brote del crucero MV Hondius

Especialistas de ANLIS Malbrán confirmaron por primera vez la circulación del virus en roedores de Ushuaia, durante la investigación del brote vinculado a la embarcación. Cuál es la variante viral registrada

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Biólogos de ANLIS Malbrán y del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego realizaron la captura de 144 roedores en zonas rurales y parques de Ushuaia

Especialistas de ANLISMalbrán detectaron por primera vez la circulación de hantavirus en roedores de Ushuaia durante la investigación del brote asociado al crucero MV Hondius, un hallazgo que además permitió identificar una variante viral no descripta hasta ahora y descartar que los animales analizados hayan sido la fuente de infección de los casos humanos vinculados a ese episodio.

Durante los operativos se capturaron 144 roedores entre el 18 y el 22 de mayo en sectores de la periferia de Ushuaia y en áreas del Parque Nacional Tierra del Fuego, bajo protocolos estrictos de bioseguridad. En esas muestras no apareció ningún ejemplar de Oligoryzomys longicaudatus, el principal reservorio conocido del virus Andes en la región patagónica.

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Los análisis serológicos realizados por especialistas del Servicio de Biología Molecular de la ANLIS Malbrán detectaron anticuerpos específicos contra hantavirus en cinco ejemplares del género Abrothrix. Los animales capturados correspondían a las especies Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea, asociadas a la circulación de hantavirus en el sur del país.

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El brote asociado al crucero MV Hondius dejó 13 casos confirmados y tres muertes, según organismos internacionales

Los estudios moleculares identificaron una variante viral no descripta previamente. Los análisis genéticos determinaron que, por su grado de identidad nucleotídica, el virus está emparentado con el virus Andes y queda clasificado dentro de la especie Orthohantavirus andesense.

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La investigación también estableció una diferencia central: la variante hallada en los roedores de Tierra del Fuego no es la misma que se observó en los casos humanos asociados al brote investigado. Ese resultado permitió descartar que los roedores analizados hayan originado la infección vinculada con el evento del MV Hondius.

Los operativos de captura estuvieron a cargo de biólogos del Servicio de Biología Molecular de la ANLIS Malbrán, que actúa como Laboratorio Nacional de Referencia para Hantavirus, junto con profesionales de la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego.

El hallazgo impulsa nuevas investigaciones sobre la circulación local del hantavirus y la capacitación de personal sanitario en diagnóstico y vigilancia Créditos; SAREM
El hallazgo impulsa nuevas investigaciones sobre la circulación local del hantavirus y la capacitación de personal sanitario en diagnóstico y vigilancia Créditos; SAREM

El hallazgo amplía la vigilancia epidemiológica en Ushuaia

El resultado responde de manera directa a una pregunta central de la investigación: sí hubo circulación de hantavirus en roedores de Ushuaia, pero la variante encontrada no explica los contagios humanos asociados al crucero. El dato abre una nueva línea de estudio sobre la presencia local del virus en fauna silvestre de la isla.

Además de los estudios de campo, los científicos del organismo nacional realizaron una capacitación para transferir la técnica de diagnóstico de hantavirus al personal del Hospital Regional de Tierra del Fuego.

Según la información oficial, los especialistas continuarán con estudios ecológicos, serológicos, moleculares y filogenéticos para comprender el papel de las especies del género Abrothrix en la circulación de esta nueva variante viral.

Detalles del brote y perfil del virus

Cinco ejemplares del género Abrothrix dieron positivo a anticuerpos específicos contra hantavirus, según los análisis serológicos REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Cinco ejemplares del género Abrothrix dieron positivo a anticuerpos específicos contra hantavirus, según los análisis serológicos REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El brote comenzó en abril durante la travesía del MV Hondius, que zarpó desde Argentina. El European Centre for Disease Prevention and Control reportó que hasta el 17 de junio se confirmaron 13 casos de hantavirus vinculados al crucero y tres muertes.

La World Health Organization (WHO) identificó la cepa como subtipo Andes, caracterizada por su capacidad, poco habitual en los hantavirus, de transmitirse entre personas a través del contacto estrecho.

El crucero suspendió su itinerario después de que varios pasajeros y miembros de la tripulación manifestaron síntomas compatibles con la infección.

El virus Andes presenta una tasa de letalidad estimada en 40% y un periodo de incubación de hasta 42 días, durante el cual quienes estuvieron expuestos pueden desarrollar síntomas y contagiar a otros.

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