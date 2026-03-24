Un análisis de sangre podría anticipar el deterioro cognitivo tras un paro cardíaco

Un marcador en sangre denominado neurofilamento de cadena ligera permite anticipar el deterioro mental tras un paro cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de un paro cardíaco, el corazón puede volver a latir, pero la gran incógnita es otra: qué ocurre en el cerebro. La falta de oxígeno durante esos minutos críticos puede dejar secuelas que no siempre se ven de inmediato. Por eso, en los días posteriores, médicos y familias suelen enfrentarse a un escenario de incertidumbre, sin saber si la persona recuperará sus capacidades cognitivas o si quedarán secuelas.

Un estudio presentado en el congreso ESC Acute CardioVascular Care 2026, y emitido por la European Society of Cardiology, plantea una forma de reducir esa incertidumbre. La investigación muestra que una medición temprana y rutinaria en sangre puede mejorar la predicción del deterioro cognitivo en pacientes que sobreviven a un paro cardíaco fuera del hospital.

La clave está en una proteína llamada neurofilamento de cadena ligera. Esta sustancia forma parte de la estructura de las neuronas y se libera cuando estas células sufren daño. Cuanto más altos son sus niveles en sangre, mayor es la lesión cerebral.

Una señal temprana para anticipar el daño cerebral

El cerebro es especialmente sensible a la falta de oxígeno. Durante un paro cardíaco, incluso unos pocos minutos pueden causar lesiones que luego afectan la memoria, la atención o la capacidad de pensar con claridad.

En este contexto, esta proteína funciona como una señal directa de daño neuronal. A diferencia de otros análisis, no refleja alteraciones generales del organismo, sino lo que ocurre específicamente en el cerebro.

La nueva prueba sanguínea mejora la predicción de secuelas cognitivas en pacientes que sobreviven a un paro cardíaco extrahospitalario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio mostró que medir este marcador a las 48 horas de la reanimación permite anticipar el estado cognitivo meses después. Cuanto más alto es el valor, peor es el desempeño en pruebas de memoria y pensamiento a largo plazo.

El estudio: qué pacientes se analizaron y qué se encontró

Los resultados se basan en pacientes que sufrieron un paro cardíaco extrahospitalario y fueron hospitalizados en estado de coma, un grupo en el que el pronóstico neurológico suele ser difícil de establecer.

A cada paciente se le tomó una muestra de sangre en las primeras horas tras la reanimación. Luego, los investigadores evaluaron su evolución cognitiva meses más tarde. La relación fue clara: los niveles tempranos del marcador permitieron anticipar el resultado cognitivo futuro, algo que no ocurrió con otros indicadores utilizados en la práctica clínica.

Un nivel elevado de neurofilamento de cadena ligera en sangre a las 48 horas se asocia con mayor daño cerebral y peor recuperación cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El neurofilamento de cadena ligera medido temprano tras el paro cardíaco se relaciona con la función cognitiva a largo plazo, lo que no ocurre con la enolasa específica de neuronas”, explicó el doctor Martin Meyer, del Rigshospitalet de Copenhague.

Qué cambia frente al método actual

Hasta ahora, el marcador más utilizado para evaluar daño cerebral es la enolasa específica de neuronas. Sin embargo, este análisis tiene una limitación importante: sus valores pueden verse alterados por factores que no están directamente relacionados con el cerebro. Esto reduce su precisión y complica la interpretación de los resultados.

El neurofilamento de cadena ligera, en cambio, mostró una asociación más directa con funciones cognitivas. Esto lo posiciona como una herramienta más fiable para estimar el pronóstico neurológico tras un paro cardíaco.

Uno de los puntos más relevantes del hallazgo es el momento en que se obtiene la información. Contar con datos fiables en las primeras 48 horas permite tomar decisiones más informadas en una etapa crítica.

Especialistas advierten que el método requiere validación en estudios más amplios antes de su uso generalizado como herramienta predictiva postparo cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto puede influir en la planificación del tratamiento, en la rehabilitación y también en la comunicación con las familias, que necesitan información clara en un contexto de alta incertidumbre.

Además, mejora la asignación de recursos médicos, al identificar de forma temprana qué pacientes tienen mayor riesgo de secuelas cognitivas.

Un avance prometedor que aún requiere validación

A pesar de los resultados, los especialistas advierten que todavía es necesario validar este método antes de incorporarlo de forma generalizada.

El estudio se realizó en un grupo específico de pacientes, por lo que será necesario confirmarlo en investigaciones más amplias y en distintos contextos clínicos. También será clave establecer valores de referencia y protocolos claros que permitan interpretar los resultados de manera consistente.

Por ahora, las herramientas actuales siguen en uso. Sin embargo, este avance abre una nueva posibilidad: anticipar con mayor precisión qué ocurre en el cerebro después de un paro cardíaco.