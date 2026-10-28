Enseñar a los adolescentes a regular sus emociones podría ayudarles a mantener un peso saludable

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MARTES, 27 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Mostrar a los adolescentes cómo manejar mejor sus emociones puede ayudarles a mantener un peso más saludable, según un nuevo estudio.

Los adolescentes que participaron en un programa de pérdida de peso tuvieron menos probabilidades de recuperar el peso si el programa incluía entrenamiento sobre cómo entender y manejar sus estados de ánimo, informaron los investigadores el 22 de octubre en JAMA Network Open.

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Hacerlo dejó a los adolescentes menos inclinados a usar los refrigerios como una forma de aliviar el estrés o mejorar el estado de ánimo, mostró la investigación.

"La pérdida de peso es solo parte de la historia", explicó la investigadora principal Kerri Boutelle, profesora de pediatría y psiquiatría en la Universidad de California-San Diego.

"Nuestro objetivo es desarrollar tratamientos que brinden a los adolescentes y las familias habilidades que puedan seguir utilizando después de que termine un programa estructurado", dijo Boutelle en un comunicado de prensa de la universidad. "Entender cómo las emociones influyen en la alimentación puede ayudarnos a construir intervenciones que sean más sostenibles para los jóvenes a largo plazo."

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Para el nuevo estudio, los investigadores de una clínica de pérdida de peso reclutaron a 166 adolescentes con sobrepeso u obesidad y a sus padres.

A la mitad de los adolescentes se les asignó aleatoriamente un programa estándar de control de peso centrado en una alimentación saludable, ejercicio y buenos hábitos como contar calorías, establecer metas razonables y evitar los refrigerios.

A la otra mitad se le impartió la misma capacitación, pero también recibió asesoramiento adicional sobre cómo entender y manejar sus emociones.

"La adolescencia es un momento en el que los jóvenes están ganando independencia y aprendiendo a manejar emociones cada vez más complejas, por lo que el tratamiento debe evolucionar con ellos", dijo Boutelle. "Considerando que el 43% de los adolescentes en los Estados Unidos tienen sobrepeso u obesidad, apoyar a los adolescentes en el manejo de sus emociones y su alimentación podría hacer que el control del peso sea duradero."

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Ambos grupos lograron niveles similares de pérdida de peso durante el programa, que duró seis meses, dijeron los investigadores.

Sin embargo, el 26% de los participantes en el programa mejorado alcanzaron una cantidad clínicamente significativa de pérdida de peso al final del programa, en comparación con el 22% del grupo estándar.

El entrenamiento en regulación emocional pareció especialmente valioso para prevenir que los kilos perdidos volvieran.

Un año después del programa, aproximadamente el 22% de los adolescentes que recibieron entrenamiento en manejo emocional habían logrado mantener el peso perdido, en comparación con el 4% de aquellos que recibieron el asesoramiento estándar, mostró la investigación.

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Curiosamente, los investigadores dijeron que los adolescentes que recibieron el entrenamiento adicional no mostraron una diferencia significativa en las habilidades de regulación emocional, según una evaluación mediante cuestionario.

Esto podría significar que el entrenamiento ayudó a debilitar la conexión entre las emociones difíciles y la alimentación, aunque no mejoró las habilidades generales de manejo emocional, dijeron los investigadores.

"El hecho de que observamos menos alimentación emocional y un mejor mantenimiento del peso, sin un cambio medible en el manejo emocional general, plantea una pregunta importante sobre qué está realmente impulsando el beneficio", dijo Boutelle. "Necesitamos entender qué partes de la intervención son más importantes y si ayudar a los adolescentes a responder de manera diferente a las emociones difíciles es la clave."

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Los investigadores dijeron que los estudios futuros deberían analizar más de cerca qué ayudó exactamente a los adolescentes a lograr un mejor mantenimiento del peso. Podría tratarse de cambios en las habilidades de afrontamiento de los adolescentes, las respuestas de los padres a las emociones de sus hijos o la interacción entre adolescentes y padres.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre programas familiares para un peso saludable.

FUENTE: Universidad de California-San Diego, comunicado de prensa, 22 de octubre de 2026