Salud

Enseñar a los adolescentes a regular sus emociones podría ayudarles a mantener un peso saludable

Healthday Spanish

Imagen SKSHKK7VONEYTMH5QXP4S7KAAY
Guardar

MARTES, 27 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Mostrar a los adolescentes cómo manejar mejor sus emociones puede ayudarles a mantener un peso más saludable, según un nuevo estudio.

Los adolescentes que participaron en un programa de pérdida de peso tuvieron menos probabilidades de recuperar el peso si el programa incluía entrenamiento sobre cómo entender y manejar sus estados de ánimo, informaron los investigadores el 22 de octubre en JAMA Network Open.

PUBLICIDAD

Hacerlo dejó a los adolescentes menos inclinados a usar los refrigerios como una forma de aliviar el estrés o mejorar el estado de ánimo, mostró la investigación.

"La pérdida de peso es solo parte de la historia", explicó la investigadora principal Kerri Boutelle, profesora de pediatría y psiquiatría en la Universidad de California-San Diego.

"Nuestro objetivo es desarrollar tratamientos que brinden a los adolescentes y las familias habilidades que puedan seguir utilizando después de que termine un programa estructurado", dijo Boutelle en un comunicado de prensa de la universidad. "Entender cómo las emociones influyen en la alimentación puede ayudarnos a construir intervenciones que sean más sostenibles para los jóvenes a largo plazo."

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los investigadores de una clínica de pérdida de peso reclutaron a 166 adolescentes con sobrepeso u obesidad y a sus padres.

A la mitad de los adolescentes se les asignó aleatoriamente un programa estándar de control de peso centrado en una alimentación saludable, ejercicio y buenos hábitos como contar calorías, establecer metas razonables y evitar los refrigerios.

A la otra mitad se le impartió la misma capacitación, pero también recibió asesoramiento adicional sobre cómo entender y manejar sus emociones.

"La adolescencia es un momento en el que los jóvenes están ganando independencia y aprendiendo a manejar emociones cada vez más complejas, por lo que el tratamiento debe evolucionar con ellos", dijo Boutelle. "Considerando que el 43% de los adolescentes en los Estados Unidos tienen sobrepeso u obesidad, apoyar a los adolescentes en el manejo de sus emociones y su alimentación podría hacer que el control del peso sea duradero."

Ambos grupos lograron niveles similares de pérdida de peso durante el programa, que duró seis meses, dijeron los investigadores.

Sin embargo, el 26% de los participantes en el programa mejorado alcanzaron una cantidad clínicamente significativa de pérdida de peso al final del programa, en comparación con el 22% del grupo estándar.

El entrenamiento en regulación emocional pareció especialmente valioso para prevenir que los kilos perdidos volvieran.

Un año después del programa, aproximadamente el 22% de los adolescentes que recibieron entrenamiento en manejo emocional habían logrado mantener el peso perdido, en comparación con el 4% de aquellos que recibieron el asesoramiento estándar, mostró la investigación.

Curiosamente, los investigadores dijeron que los adolescentes que recibieron el entrenamiento adicional no mostraron una diferencia significativa en las habilidades de regulación emocional, según una evaluación mediante cuestionario.

Esto podría significar que el entrenamiento ayudó a debilitar la conexión entre las emociones difíciles y la alimentación, aunque no mejoró las habilidades generales de manejo emocional, dijeron los investigadores.

"El hecho de que observamos menos alimentación emocional y un mejor mantenimiento del peso, sin un cambio medible en el manejo emocional general, plantea una pregunta importante sobre qué está realmente impulsando el beneficio", dijo Boutelle. "Necesitamos entender qué partes de la intervención son más importantes y si ayudar a los adolescentes a responder de manera diferente a las emociones difíciles es la clave."

Los investigadores dijeron que los estudios futuros deberían analizar más de cerca qué ayudó exactamente a los adolescentes a lograr un mejor mantenimiento del peso. Podría tratarse de cambios en las habilidades de afrontamiento de los adolescentes, las respuestas de los padres a las emociones de sus hijos o la interacción entre adolescentes y padres.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre programas familiares para un peso saludable.

FUENTE: Universidad de California-San Diego, comunicado de prensa, 22 de octubre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aguantar un año extra de escuela secundaria podría reducir tus probabilidades futuras de demencia

Healthday Spanish

Aguantar un año extra de escuela secundaria podría reducir tus probabilidades futuras de demencia

La opinión de un médico sobre las nuevas directrices de la menopausia

Healthday Spanish

La opinión de un médico sobre las nuevas directrices de la menopausia

“Se multiplican los riesgos”: advierten que las alteraciones climáticas de El Niño favorecen la propagación de enfermedades

Lluvias torrenciales, desbordes de ríos y picos de temperatura crean un escenario crítico para la salud. Qué dicen los expertos

“Se multiplican los riesgos”: advierten que las alteraciones climáticas de El Niño favorecen la propagación de enfermedades

Un médico cardiólogo explicó cuándo el dengue puede agravarse y cuáles son las señales de alerta

En diálogo con Infobae al Regreso, Jorge Tartaglione analizó los riesgos sanitarios asociados a las inundaciones y las altas temperaturas, explicó cómo prevenir la proliferación del mosquito transmisor y reclamó reforzar las campañas de prevención durante todo el año

Un médico cardiólogo explicó cuándo el dengue puede agravarse y cuáles son las señales de alerta

“Cada año hay más centenarios”: Bolotana, la nueva zona azul de Cerdeña que intriga a expertos en longevidad

El pueblo combina vínculos sociales fuertes, actividad física integrada a la rutina y una dieta basada principalmente en legumbres, verduras y aceite de oliva

“Cada año hay más centenarios”: Bolotana, la nueva zona azul de Cerdeña que intriga a expertos en longevidad

DEPORTES

Un histórico del Manchester United apuntó contra el plantel por el mal presente y fue directo con Lisandro Martínez: “Da la cara”

Un histórico del Manchester United apuntó contra el plantel por el mal presente y fue directo con Lisandro Martínez: “Da la cara”

Las sentencias del Cuti Romero sobre la Selección: qué pasó en la final del Mundial con España y quién debe usar la 10 que dejó Messi

Camilo Ugo Carabelli venció a Coria y avanzó a los octavos de final en Guayaquil

El álbum de las mini vacaciones de Franco Colapinto antes del GP de México de F1: el paradisíaco lugar que eligió

Comenzó la venta de entradas para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: el costo de los tickets

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío del lemon pie que dejó afuera a un famoso

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío del lemon pie que dejó afuera a un famoso

Lit Killah mostró por primera vez la casa en la que se crio: “Parece una cárcel, pero esa era mi pieza”

Juli Poggio se lavó las axilas mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: “Me agarró mucho calor”

Anunciaron a las finalistas de Popstars y Flor de la V estalló por una doble eliminación: “¡Indignada!”

Lali y Miranda! lanzaron “Bailar o morir”, el adelanto de su nuevo disco: performance en vivo, DJ y el beso de Pedro Rosemblat

INFOBAE AMÉRICA

El vicepresidente de Brasil afirmó que la salida de Flávio Bolsonaro del país es “incomprensible”

El vicepresidente de Brasil afirmó que la salida de Flávio Bolsonaro del país es “incomprensible”

Gobierno panameño modifica fideicomiso de emergencia para tratar de dar respuestas a los damnificados del terremoto

Proceso de violencia contra la mujer suspende nombramiento del presidente de Puerto Santo Tomás en Guatemala

Habitantes de Santiago de Cuba rescataron a cinco pescadores haitianos tras días a la deriva

Honduras registra hasta 900 denuncias anuales por abuso sexual contra menores: las niñas son las principales víctimas