Salud

La opinión de un médico sobre las nuevas directrices de la menopausia

Healthday Spanish

Imagen ELUSZB24ZRFQFAYB4JXZOV4CPA
Guardar

MARTES, 27 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Muchas mujeres que veo en mi consulta tienen preguntas sobre la menopausia y la terapia hormonal. Las nuevas directrices del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) aportan una claridad bienvenida.

Durante años, el estudio Women's Health Initiative causó mucho temor sobre la terapia hormonal, y muchas mujeres dejaron de usarla. Las directrices anteriores reflejaban esa incertidumbre, lo que dificultaba que tanto pacientes como médicos supieran qué hacer.

PUBLICIDAD

Ahora, ACOG está ayudando a despejar la confusión y a proporcionar a las mujeres y a sus proveedores de atención médica mejor información para tomar decisiones. Estas nuevas recomendaciones son un paso hacia una atención más equilibrada y basada en evidencia para la menopausia.

Una de las mejores cosas de estas directrices actualizadas es el enfoque en la atención individualizada. Cada mujer experimenta la menopausia de manera diferente. ACOG reconoce que los síntomas y los antecedentes de salud varían, por lo que el tratamiento debe personalizarse para cada persona.

Las directrices animan a las mujeres a hablar con sus proveedores médicos y a tomar decisiones juntas, basándose en las necesidades y preferencias personales. Este cambio de un enfoque único para todos significa que la atención puede ser más personalizada y efectiva.

PUBLICIDAD

Las nuevas directrices también ofrecen consejos más claros sobre la terapia hormonal. Para muchas mujeres, la terapia hormonal puede ayudar de manera segura con los sofocos, los sudores nocturnos y otros síntomas de la menopausia.

ACOG explica quiénes tienen más probabilidades de beneficiarse y quiénes deben evitar la terapia hormonal, lo que facilita a médicos y pacientes decidir qué es lo mejor. La organización recomienda que las mujeres saludables inicien la terapia hormonal antes de los 60 años o dentro de los 10 años de haber comenzado la menopausia, ya que los beneficios de la terapia hormonal en este punto parecen superar los riesgos. Esta información ayuda a disipar parte del temor que ha rodeado a la terapia hormonal durante años.

Las directrices no se centran solo en las hormonas. También incluyen información sobre tratamientos no hormonales y cambios en el estilo de vida saludable. Estos incluyen opciones como la terapia cognitivo-conductual, otros medicamentos y formas de proteger la salud ósea y la salud del corazón.

Al considerar el panorama completo, ACOG nos recuerda que la atención a la menopausia debe apoyar el bienestar general, no solo manejar los síntomas.

Estas directrices ayudan a despejar la confusión, pero aún queda mucho por aprender, especialmente para mujeres con antecedentes de salud complicados o de diferentes orígenes. Espero que estas nuevas recomendaciones conduzcan a más investigaciones y mejor educación sobre la menopausia, tanto para los proveedores de atención médica como para el público.

La menopausia es una parte natural de la vida, no una enfermedad. Con el apoyo e información adecuados, las mujeres pueden atravesar esta etapa con confianza y buena salud. Estas directrices actualizadas son un recurso útil tanto para pacientes como para proveedores médicos, y apuntan a un enfoque más abierto y basado en evidencia para la atención de la menopausia.

Más información

La Menopause Society tiene más información sobre la terapia hormonal.

FUENTES: Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, 15 de octubre de 2026; Obstetrics & Gynecology, noviembre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aguantar un año extra de escuela secundaria podría reducir tus probabilidades futuras de demencia

Healthday Spanish

Aguantar un año extra de escuela secundaria podría reducir tus probabilidades futuras de demencia

Enseñar a los adolescentes a regular sus emociones podría ayudarles a mantener un peso saludable

Healthday Spanish

Enseñar a los adolescentes a regular sus emociones podría ayudarles a mantener un peso saludable

“Se multiplican los riesgos”: advierten que las alteraciones climáticas de El Niño favorecen la propagación de enfermedades

Lluvias torrenciales, desbordes de ríos y picos de temperatura crean un escenario crítico para la salud. Qué dicen los expertos

“Se multiplican los riesgos”: advierten que las alteraciones climáticas de El Niño favorecen la propagación de enfermedades

Un médico cardiólogo explicó cuándo el dengue puede agravarse y cuáles son las señales de alerta

En diálogo con Infobae al Regreso, Jorge Tartaglione analizó los riesgos sanitarios asociados a las inundaciones y las altas temperaturas, explicó cómo prevenir la proliferación del mosquito transmisor y reclamó reforzar las campañas de prevención durante todo el año

Un médico cardiólogo explicó cuándo el dengue puede agravarse y cuáles son las señales de alerta

“Cada año hay más centenarios”: Bolotana, la nueva zona azul de Cerdeña que intriga a expertos en longevidad

El pueblo combina vínculos sociales fuertes, actividad física integrada a la rutina y una dieta basada principalmente en legumbres, verduras y aceite de oliva

“Cada año hay más centenarios”: Bolotana, la nueva zona azul de Cerdeña que intriga a expertos en longevidad

DEPORTES

Un histórico del Manchester United apuntó contra el plantel por el mal presente y fue directo con Lisandro Martínez: “Da la cara”

Un histórico del Manchester United apuntó contra el plantel por el mal presente y fue directo con Lisandro Martínez: “Da la cara”

Las sentencias del Cuti Romero sobre la Selección: qué pasó en la final del Mundial con España y quién debe usar la 10 que dejó Messi

Camilo Ugo Carabelli venció a Coria y avanzó a los octavos de final en Guayaquil

El álbum de las mini vacaciones de Franco Colapinto antes del GP de México de F1: el paradisíaco lugar que eligió

Comenzó la venta de entradas para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: el costo de los tickets

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío del lemon pie que dejó afuera a un famoso

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío del lemon pie que dejó afuera a un famoso

Lit Killah mostró por primera vez la casa en la que se crio: “Parece una cárcel, pero esa era mi pieza”

Juli Poggio se lavó las axilas mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: “Me agarró mucho calor”

Anunciaron a las finalistas de Popstars y Flor de la V estalló por una doble eliminación: “¡Indignada!”

Lali y Miranda! lanzaron “Bailar o morir”, el adelanto de su nuevo disco: performance en vivo, DJ y el beso de Pedro Rosemblat

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno panameño modifica fideicomiso de emergencia para tratar de dar respuestas a los damnificados del terremoto

Gobierno panameño modifica fideicomiso de emergencia para tratar de dar respuestas a los damnificados del terremoto

Proceso de violencia contra la mujer suspende nombramiento del presidente de Puerto Santo Tomás en Guatemala

Habitantes de Santiago de Cuba rescataron a cinco pescadores haitianos tras días a la deriva

Honduras registra hasta 900 denuncias anuales por abuso sexual contra menores: las niñas son las principales víctimas

Panamá busca fortalecer la capacidad de negociación con los proveedores de fármacos