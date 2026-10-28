La opinión de un médico sobre las nuevas directrices de la menopausia

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MARTES, 27 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Muchas mujeres que veo en mi consulta tienen preguntas sobre la menopausia y la terapia hormonal. Las nuevas directrices del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) aportan una claridad bienvenida.

Durante años, el estudio Women's Health Initiative causó mucho temor sobre la terapia hormonal, y muchas mujeres dejaron de usarla. Las directrices anteriores reflejaban esa incertidumbre, lo que dificultaba que tanto pacientes como médicos supieran qué hacer.

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Ahora, ACOG está ayudando a despejar la confusión y a proporcionar a las mujeres y a sus proveedores de atención médica mejor información para tomar decisiones. Estas nuevas recomendaciones son un paso hacia una atención más equilibrada y basada en evidencia para la menopausia.

Una de las mejores cosas de estas directrices actualizadas es el enfoque en la atención individualizada. Cada mujer experimenta la menopausia de manera diferente. ACOG reconoce que los síntomas y los antecedentes de salud varían, por lo que el tratamiento debe personalizarse para cada persona.

Las directrices animan a las mujeres a hablar con sus proveedores médicos y a tomar decisiones juntas, basándose en las necesidades y preferencias personales. Este cambio de un enfoque único para todos significa que la atención puede ser más personalizada y efectiva.

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Las nuevas directrices también ofrecen consejos más claros sobre la terapia hormonal. Para muchas mujeres, la terapia hormonal puede ayudar de manera segura con los sofocos, los sudores nocturnos y otros síntomas de la menopausia.

ACOG explica quiénes tienen más probabilidades de beneficiarse y quiénes deben evitar la terapia hormonal, lo que facilita a médicos y pacientes decidir qué es lo mejor. La organización recomienda que las mujeres saludables inicien la terapia hormonal antes de los 60 años o dentro de los 10 años de haber comenzado la menopausia, ya que los beneficios de la terapia hormonal en este punto parecen superar los riesgos. Esta información ayuda a disipar parte del temor que ha rodeado a la terapia hormonal durante años.

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Las directrices no se centran solo en las hormonas. También incluyen información sobre tratamientos no hormonales y cambios en el estilo de vida saludable. Estos incluyen opciones como la terapia cognitivo-conductual, otros medicamentos y formas de proteger la salud ósea y la salud del corazón.

Al considerar el panorama completo, ACOG nos recuerda que la atención a la menopausia debe apoyar el bienestar general, no solo manejar los síntomas.

Estas directrices ayudan a despejar la confusión, pero aún queda mucho por aprender, especialmente para mujeres con antecedentes de salud complicados o de diferentes orígenes. Espero que estas nuevas recomendaciones conduzcan a más investigaciones y mejor educación sobre la menopausia, tanto para los proveedores de atención médica como para el público.

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La menopausia es una parte natural de la vida, no una enfermedad. Con el apoyo e información adecuados, las mujeres pueden atravesar esta etapa con confianza y buena salud. Estas directrices actualizadas son un recurso útil tanto para pacientes como para proveedores médicos, y apuntan a un enfoque más abierto y basado en evidencia para la atención de la menopausia.

Más información

La Menopause Society tiene más información sobre la terapia hormonal.

FUENTES: Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, 15 de octubre de 2026; Obstetrics & Gynecology, noviembre de 2026