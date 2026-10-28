Salud

Aguantar un año extra de escuela secundaria podría reducir tus probabilidades futuras de demencia

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MARTES, 27 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Incluso un año más de escuela secundaria antes de abandonar podría reducir las probabilidades a largo plazo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer o demencia, según un nuevo estudio.

Los adolescentes del Reino Unido que permanecieron en la escuela un año adicional debido a una reforma educativa de la década de 1950 terminaron con menos casos de demencia en la vejez, informaron recientemente los investigadores en la Proceedings of the National Academy of Sciences.

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"El mensaje aquí tiene menos que ver con los números específicos y más con la naturaleza de la conexión entre la educación y la demencia. Hay pocas opciones preventivas disponibles, así que incluso una podría marcar una gran diferencia", dijo la investigadora principal Silvia Barcellos en un comunicado de prensa. Ella es economista de la salud y profesora asociada de ciencias de la salud poblacional y asuntos públicos en la Universidad de Wisconsin - Madison.

En 1957, el Reino Unido aumentó la edad mínima en la que los estudiantes podían abandonar la escuela de 15 a 16 años, dijeron los investigadores en notas de antecedentes.

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Eso llevó a un aumento del 14% en el número de estudiantes que permanecieron en la escuela hasta los 16 años.

Para este nuevo estudio, los investigadores analizaron datos médicos de más de 100,000 residentes del Reino Unido que participan en un proyecto de investigación de salud a largo plazo llamado UK Biobank. El equipo siguió a los residentes, incluidos los estudiantes que permanecieron más tiempo en la escuela, hasta los 65 años para ver cuántos habían sido diagnosticados con demencia.

Los investigadores encontraron que el año adicional de escuela redujo los casos de Alzheimer y demencia durante los siguientes 50 años en casi 1 punto porcentual, un efecto significativo dado que las tasas generales de demencia tienden a ser bajas a los 65 años.

"Hay una disminución pronunciada en la incidencia acumulativa de (Alzheimer) entre aquellos nacidos después del 1 de septiembre de 1957", la fecha en la que la reforma entró en vigor, informaron los investigadores en su artículo.

La protección fue aún más fuerte entre las personas que portaban genes de alto riesgo para el Alzheimer, dijeron los investigadores.

Sin embargo, los investigadores señalaron que debido a que la edad de los participantes se limitó a 65 años, es difícil decir cómo la educación adicional podría afectar el riesgo de demencia en los ancianos.

Agregaron que continuarán siguiendo a la cohorte para obtener más información sobre cómo la educación podría afectar el riesgo de Alzheimer.

Más información

Alzheimer's Research UK tiene más información sobre educación y riesgo de demencia.

FUENTES: National Institutes of Health, comunicado de prensa, 23 de octubre de 2026; Proceedings of the National Academy of Sciences, 23 de octubre de 2026

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