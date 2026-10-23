Tendencias

Tempeh: qué es, cuáles son sus beneficios y cómo incorporarlo a la alimentación

Su aporte nutricional y su versatilidad en la cocina lo convierten en una alternativa para diversificar las comidas diarias. Puede combinarse con distintos ingredientes y prepararse mediante varios métodos de cocción

Porciones y bloques de tempeh junto a un cuenco de madera y una cuchara con granos de soja sobre una mesa de madera.
El tempeh es un alimento originario de Indonesia que se obtiene a partir de porotos de soja enteros cocinados y fermentados (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las alternativas vegetales ocupan cada vez más espacio en la cocina cotidiana, tanto entre quienes buscan variar sus comidas como entre quienes reducen el consumo de carne. Entre ellas aparece el tempeh, un producto de soja fermentada que aporta proteínas, fibra y distintas posibilidades de preparación. Puede incorporarse a salteados, ensaladas, sándwiches, tacos y hamburguesas.

Según Harvard Health Publishing, el tempeh, originario de Indonesia, se elabora a partir de porotos de soja enteros que se cocinan y se mezclan con un fermento. Luego, la mezcla reposa entre dos y tres días en condiciones controladas. En ese período, una capa blanca une los granos y da lugar a un bloque firme, apto para cortar en láminas o cubos.

PUBLICIDAD

El tempeh tiene una textura firme y un sabor suave, con un matiz similar al de los frutos secos. Recién abierto, puede presentar un gusto algo amargo que suele reducirse al cocinarlo. Aunque la versión más habitual se elabora con soja, también existen variedades preparadas con garbanzos, lentejas, arroz o cebada.

Media taza de tempeh aporta cerca de 18 gramos de proteína

Una porción de media taza contiene alrededor de 18 gramos de proteína, según Harvard Health Publishing. Esa cantidad se acerca a los 24 gramos que aporta una pechuga de pollo de unos 85 gramos. Además, incluye los nueve aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que el cuerpo necesita incorporar mediante los alimentos.

PUBLICIDAD

También contiene fibra, hierro, calcio y grasas insaturadas, mientras que su aporte de grasas saturadas es bajo. La fibra marca una diferencia relevante frente al tofu. Media taza de tempeh aporta unos seis gramos, mientras que igual cantidad de tofu firme contiene aproximadamente dos gramos.

Rodajas de tempeh, bloque de tempeh sin cortar, tabla de madera, cuchillo con mango de madera, pimiento rojo, pimiento verde.
Una porción de media taza de tempeh concentra 18 gramos de proteína vegetal y aporta los nueve aminoácidos esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación entre ambos derivados de la soja no implica que uno reemplace al otro. El tofu preparado con sales de calcio puede aportar más de ese mineral. Por eso, la elección depende de las necesidades de cada persona y de la receta que se quiera preparar. El tempeh resulta útil cuando se busca una opción con más proteína y fibra.

La fermentación favorece la digestión, pero no siempre aporta microorganismos vivos

Aunque se elabora mediante fermentación, el tempeh que se vende en comercios no debe considerarse, por sí solo, una fuente de microorganismos beneficiosos para el intestino. Muchas marcas se pasteurizan antes de llegar a la venta, un tratamiento que elimina esos organismos.

“No hay que contar con el tempeh como un alimento probiótico”, señaló la nutricionista Nancy Oliveira, responsable del Servicio de Nutrición y Bienestar del Brigham and Women’s Hospital, afiliado a Harvard, en declaraciones recogidas por Harvard Health Publishing.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La fermentación modifica los almidones y las proteínas de la soja para facilitar la digestión en personas con molestias digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De todos modos, la fermentación puede facilitar la digestión porque modifica parte de las proteínas y los almidones de la soja. Oliveira indicó que, por ese motivo, el tempeh puede formar parte de planes alimentarios que limitan ciertos carbohidratos que generan molestias en algunas personas con problemas digestivos.

La etiqueta permite elegir una opción con menos sal y azúcar

En los comercios se consigue tempeh natural, condimentado, desmenuzado, frito o cortado en láminas. La versión sin aderezos ofrece mayor control sobre los ingredientes que se agregan en casa. Las variedades saborizadas pueden contener más sal o azúcar, por lo que conviene comparar las etiquetas antes de comprarlas.

Las personas veganas que buscan vitamina B12 también deben revisar esa información. El alimento no garantiza el aporte de esa vitamina, ya que su presencia depende del proceso de elaboración. Algunas marcas la incorporan de manera adicional, mientras que otras no la incluyen.

Una vez abierto, el tempeh puede conservarse cerca de una semana en la heladera. Un color rosado, olor a amoníaco o una superficie viscosa son señales de que ya no está en condiciones de consumo.

El horno, la sartén y la freidora de aire ayudan a lograr una superficie dorada

Como absorbe bien los condimentos, admite distintas combinaciones de sabores. Antes de cocinarlo, se puede dejar unos minutos en una mezcla de salsa de soja reducida en sodio, vinagre de arroz, jengibre y ajo. También puede condimentarse con especias secas o con una salsa casera.

Rebanadas de tempeh a la parrilla emanando humo en un plato blanco con hierbas y un trozo de limón sobre mesa de madera.
La cocción en freidora de aire, a la plancha o al horno permite dorar el tempeh para su preparación en tacos, ensaladas o sándwiches (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocción al horno, a la plancha, a la parrilla o en freidora de aire permite dorar el exterior sin perder su consistencia. Las láminas finas pueden usarse en sándwiches junto con tomate, cebolla y pepinillos. Los cubos dorados funcionan bien en salteados, ensaladas y tacos.

Otra posibilidad es desmenuzarlo con las manos, un rallador o una procesadora. Mezclado con carne de pavo molida, permite preparar hamburguesas con mayor aporte de fibra. También puede utilizarse por sí solo como base de rellenos o medallones vegetales.

Temas Relacionados

SojaProteínaAlimentación SaludableNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cambio demográfico ya llegó a Argentina: “Nos quedan 10 años”

La caída de los nacimientos en el país acelera el desafío: aún existe una ventana favorable para impulsar los ingresos, pero el envejecimiento exige más inversión, empleo femenino, formación y adaptación tecnológica. El fin gradual del llamado bono demográfico. ¿Qué es la resiliencia demográfica? La opinión de expertos

El cambio demográfico ya llegó a Argentina: “Nos quedan 10 años”

Seis objetos que conviene sacar del dormitorio antes del verano para ganar espacio y adaptarlo al calor

Con la llegada de las altas temperaturas, se recomienda revisar textiles, aparatos y accesorios de invierno que ya no forman parte de la rutina diaria

Seis objetos que conviene sacar del dormitorio antes del verano para ganar espacio y adaptarlo al calor

Ballenas muertas en Chubut: qué pasa con los cadáveres y por qué no siempre los retiran de la playa

Tras los recientes hallazgos de ejemplares sin vida en distintos sectores de Península Valdés y el Golfo Nuevo, especialistas explicaron a Infobae cómo obtienen muestras, establecen posibles causas de muerte y definen el destino de los restos

Ballenas muertas en Chubut: qué pasa con los cadáveres y por qué no siempre los retiran de la playa

Mentalidad de crecimiento: las claves de Sofía Contreras para transformar el miedo en acción y alcanzar tus objetivos

En La Fórmula Podcast, la emprendedora y consultora de negocios compartió herramientas para gestionar las emociones en la toma de decisiones, afrontar la frustración y sostener el crecimiento personal y profesional. Además, analizó cómo la inteligencia artificial está transformando los negocios y contó cómo utiliza esta tecnología para optimizar procesos

Mentalidad de crecimiento: las claves de Sofía Contreras para transformar el miedo en acción y alcanzar tus objetivos

Alimentación infantil en Argentina: un estudio alerta por exceso de proteínas y déficit de nutrientes esenciales

Una investigación de la Universidad ISALUD analizó a 496 niños de hasta 3 años y halló consumos calóricos elevados, baja variedad dietaria e ingestas insuficientes de vitamina D, hierro y calcio

Alimentación infantil en Argentina: un estudio alerta por exceso de proteínas y déficit de nutrientes esenciales

DEPORTES

Arrojó pirotecnia en un partido de la liga local de Catamarca y le prohibieron el ingreso a las canchas por cuatro años

Arrojó pirotecnia en un partido de la liga local de Catamarca y le prohibieron el ingreso a las canchas por cuatro años

Viene de una familia con tradición política, tiene el apoyo de Raúl Gámez y sueña con ser uno de los presidentes más jóvenes de Vélez

Su hijo estaba acorralado, subió al ring y agredió al rival en la cabeza con un zapato: “Hizo lo que cualquier madre haría”

La historia detrás del Premio Princesa de Asturias que le entregarán a Lionel Messi en España: quiénes lo ganaron y cuánto dinero recibirá

Los memes del triunfo por penales de Estudiantes ante Flamengo por la Libertadores: “Muslerazo”, el 4to grande y el dolor de River

TELESHOW

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

El saludo de Charly García a sus fans en los festejos por su cumpleaños 75: shows en vivo, carteles y mensajes de amor

Julieta Prandi cuestionó a Juan Alberto Mateyko: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”

Los desopilantes videos de Hernán de Mala Fama: su “mate cocido de cerveza” y su baile con la Negra Vernaci en MasterChef

Mora Jabornisky emocionó a Nacho Castañares con una carta de cumpleaños: “Estoy feliz de saber que tu mamá me conoce”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV canceló su viaje a Asís por precaución médica pese a su “excelente evolución postoperatoria”

El papa León XIV canceló su viaje a Asís por precaución médica pese a su “excelente evolución postoperatoria”

1956: cuando Hungría dijo basta

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se miden en el último debate televisado antes del balotaje presidencial en Brasil

Estados Unidos propuso restringir las inversiones en sectores tecnológicos de Irán, Corea del Norte, Rusia y Cuba

Trump afirmó que avanzan las negociaciones para frenar la invasión rusa a Ucrania: “Están pasando muchas cosas”