Política

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó a Cristina Kirchner con Perón: “No se trata de justicia, se trata de proscripción”

La declaración equiparó la situación judicial de la ex jefa de Estado con la detención del líder justicialista. “Se busca impedir que el pueblo vuelva a elegir a la dirigente política más importante de la oposición”, advirtió

El texto posteado en las redes oficiales partidarias ubicó a la exmandataria, detenida en San José 1111, y cuestionó el régimen de visitas que se le aplica (REUTERS/Tomas Cuesta)
El texto posteado en las redes oficiales partidarias ubicó a la exmandataria, detenida en San José 1111, y cuestionó el régimen de visitas que se le aplica (REUTERS/Tomas Cuesta)
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El Partido Justicialista presentó a Cristina Fernández de Kirchner como víctima de una proscripción y equiparó su situación con la persecución que, según afirmó en un comunicado, sufrió Juan Domingo Perón antes del Día de la Lealtad.

Ayer por Perón, hoy por Cristina. Volvamos a dar vuelta la historia”, encabezó el posteo previo al comunicado, que definió a la lealtad peronista como una obligación y no como una efeméride.

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Composición dividida con Juan Domingo Perón de gala a la izquierda y Cristina Fernández de Kirchner aplaudiendo a la derecha.
Comunicado del Partido Justicialista por el Día de la lealtad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un comunicado, sostuvo que la inhabilitación perpetua de la expresidenta para ejercer cargos políticos, en el marco de la condena en la causa Vialidad, busca impedir que la oposición vuelva a llevarla al poder.

Para ello, la fuerza peronista convocó a su militancia, a los trabajadores, a sus organizaciones y a los sectores democráticos a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para obtener la libertad de Fernández de Kirchner y el fin de la medida que define como proscriptiva. El llamado planteó la movilización y la unidad como una obligación política de los peronistas.

El posteo de La Cámpora por el Día de la Lealtad
El posteo de La Cámpora por el Día de la Lealtad (@la_Campora)

El texto posteado en las redes oficiales partidarias cuestionó también el régimen de visitas que se le aplica a la exmandataria, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. El PJ sostuvo que esas restricciones no alcanzan, según su planteo, “a narcotraficantes ni a condenados por delitos de lesa humanidad”.

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Sobre el fallo contra la dirigente, el partido afirmó que se dictó “sin pruebas” y acusó al tribunal de haber torcido el derecho y falsificado los hechos. También señaló que el presidente del tribunal “juega al fútbol en la quinta de Mauricio Macri con el fiscal de la acusación”.

Tres paneles con texto en español sobre fondo gris claro y el logotipo del Partido Justicialista en el margen inferior de cada sección.
El texto completo del PJ en donde se compara a CFK con Perón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Partido Justicialista afirmó que el objetivo central de la condena no es la pena principal. “No se trata de justicia, se trata de proscripción”, expresó el PJ en su declaración.

La organización definió a Fernández de Kirchner como “la dirigente política más importante de la oposición” y sostuvo que su persecución forma parte de un modelo económico que busca disciplinar a quienes defienden los derechos de las mayorías, la industria nacional, el trabajo y la soberanía. “Cuando no pueden vencer en las urnas, recurren a la proscripción”, afirmó.

Para fundamentar esa comparación, el PJ recordó los hechos que rodearon al 17 de octubre de 1945. Según el comunicado, Perón había sido obligado a renunciar el 9 de octubre por un sector de las Fuerzas Armadas y luego fue detenido y trasladado a la isla Martín García.

Texto blanco sobre fondo celeste que dice Ayer por Perón, hoy por Cristina junto al emblema oficial del Partido Justicialista
El slogan utilizado por el PJ para equiparar a CFK con Perón

La declaración reconstruyó que trabajadores de Berisso, Ensenada, Avellaneda, Lanús y otros puntos del conurbano caminaron hacia Plaza de Mayo para exigir su liberación. “Exigían la libertad de Perón y no se fueron hasta conseguirla”, señaló el texto sobre la movilización que precedió al discurso del entonces coronel desde los balcones de la Casa Rosada.

El partido también mencionó la proscripción que atravesó el movimiento tras el golpe de 1955, período en el que, según indicó, Perón estuvo exiliado y hasta su nombre fue prohibido durante 18 años. Para el PJ, la organización popular permitió el regreso del expresidente a la Argentina.

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