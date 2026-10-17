El 23.9% de las viviendas afectadas por el terremoto en Panamá presenta daños totales

Las autoridades contabilizaron 6.811 viviendas con distintos niveles de afectación tras el movimiento sísmico de magnitud 7,5. REUTERS/Enea Lebrun

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El 23,9% de las viviendas evaluadas tras el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre presenta daños totales. Esto equivale a 1.627 inmuebles de un total de 6.811 inspeccionados por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), según el balance oficial actualizado al 16 de octubre.

El informe también identifica 4.184 viviendas con daños moderados o parciales, equivalentes al 61,4% del total, mientras otras 1.000 registran afectaciones leves o menores, el 14,7%. Las cifras reflejan la magnitud de los daños habitacionales y las dificultades que enfrentan miles de familias para recuperar sus condiciones de vida.

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Los Santos concentra 2.018 viviendas evaluadas, la mayor cantidad entre las provincias afectadas, seguida de Herrera, con 1.371, y Coclé, con 856. Las autoridades mantienen las inspecciones de estructuras y la identificación de necesidades en las comunidades impactadas, mientras avanzan las operaciones de asistencia y recuperación.

El balance de Sinaproc también identifica 75 mujeres embarazadas y 866 personas con discapacidad entre la población registrada durante las evaluaciones. Estas condiciones requieren medidas de atención diferenciadas, especialmente para quienes permanecen fuera de sus hogares o necesitan apoyo para acceder a servicios básicos.

El terremoto del 9 de octubre dejó 1.627 viviendas con daños totales en Panamá, equivalentes al 23,9% de los inmuebles evaluados por Sinaproc. EFE

A una semana del terremoto, el Gobierno reporta 22.400 personas y 6.800 familias asistidas, mientras mantiene habilitados 46 albergues para quienes todavía no pueden regresar a sus viviendas. La atención humanitaria se desarrolla en comunidades de las provincias más afectadas, donde continúan las evaluaciones de daños y las entregas de suministros.

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El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, presentó el viernes 16 de octubre un balance de las operaciones realizadas desde el terremoto. Explicó que la prioridad del Gobierno fue garantizar alimentos, agua y artículos de primera necesidad a las familias afectadas por la emergencia.

Como parte de la respuesta, el Instituto de Mercadeo Agropecuario distribuyó 20.000 bolsas de alimentos, mientras las instituciones encargadas de la asistencia entregaron cerca de 300.000 libras de comida y 700.000 litros de agua. En conjunto, se han movilizado más de 465 toneladas de ayuda humanitaria mediante operaciones aéreas y terrestres.

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La distribución de suministros incluye 160.583 libras transportadas por vía aérea y 361 toneladas por carretera, de acuerdo con el informe gubernamental. Las operaciones han permitido atender 72 comunidades distribuidas en seis provincias y la comarca Ngäbe Buglé, con entregas coordinadas por las instituciones públicas y los organismos de emergencia.

Miles de familias enfrentan las consecuencias del terremoto mientras los equipos técnicos continúan las inspecciones de viviendas y estructuras. EFE

Para organizar las donaciones, el despacho de la primera dama habilitó el Parque Omar como Centro Nacional de Acopio, desde donde se coordina la recepción, clasificación y distribución de productos. Durante la semana también se entregaron suministros en 35 comunidades y se movilizaron 50.000 litros de agua para apoyar a las familias afectadas.

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El Ministerio de Desarrollo Social ha brindado 6.200 atenciones psicológicas y de trabajo social a personas impactadas por el terremoto. La institución también mantiene disponible la línea 147, mientras los equipos de asistencia continúan acompañando a las familias que enfrentan pérdidas materiales y dificultades para regresar a sus hogares.

En materia de infraestructura, Icaza informó que el 92% de las vías afectadas por el terremoto ya se encuentra habilitado, un avance que facilita el desplazamiento de residentes y la distribución de ayuda. Las autoridades también mantienen intervenciones y evaluaciones en 22 puentes afectados, algunos de los cuales requieren restricciones de circulación.

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Entre las estructuras reabiertas figura el puente sobre el río Oria, ubicado en Oria Arriba, distrito de Pedasí, que quedó habilitado permanentemente desde las 7:00 p. m. del jueves 15 de octubre. El Ministerio de Obras Públicas estableció un peso máximo de diez toneladas y una velocidad de 40 kilómetros por hora para garantizar la seguridad.

El 92% de las vías afectadas por el terremoto ya fue habilitado, según el balance presentado por el ministro José Ramón Icaza. Cortesía MOP

También están habilitadas las rutas Macaracas–Llano de Piedra–Tonosí, Las Tablas–La Miel–Flores y Las Tablas–Pedasí–Tonosí, conexiones fundamentales para las comunidades de Azuero. El puente de Agua Buena permanece abierto las 24 horas, mientras el personal técnico continúa supervisando las condiciones de las estructuras y el tránsito vehicular.

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En el sector sanitario, el 96% de los centros de salud y hospitales afectados ha retomado sus operaciones, de manera total o parcial, según el balance oficial. No obstante, la recuperación de viviendas y servicios esenciales sigue siendo uno de los principales desafíos, especialmente para las familias que permanecen desplazadas.

El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre a las 12:56 p. m., con epicentro localizado a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en Los Santos, y una profundidad aproximada de cuatro kilómetros. Una semana después, las labores de emergencia continúan concentradas en la asistencia humanitaria, la evaluación de daños y la recuperación de infraestructura.

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