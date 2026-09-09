Microplásticos inhalados relacionados con el cáncer de pulmón, según un estudio

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MARTES, 8 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Las personas con cáncer de pulmón tienen más probabilidades de tener depósitos ocultos de microplásticos en sus pulmones, según un nuevo estudio.

Alrededor del 66% de los pacientes con cáncer de pulmón tenían microplásticos detectables encontrados en muestras de líquido extraídas de sus pulmones, en comparación con el 46% de las personas sin cáncer de pulmón, informaron investigadores el domingo en una reunión de la Sociedad Europea de Respiratorio en Barcelona, España.

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Los pacientes con cáncer de pulmón también tenían el doble de probabilidades de tener cargas mayores de microplásticos en los pulmones, según los investigadores.

"Nuestros resultados sugieren que los microplásticos inhalados pueden encontrarse en el pulmón humano con más frecuencia de lo que mucha gente podría imaginar", dijo el investigador Dr. Ilias Dimeas, médico respiratorio de la Facultad de Medicina del University College Dublin.

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"Esto se suma a la creciente evidencia de que reducir la contaminación por plásticos ambiental puede tener beneficios que van más allá de los ecosistemas y llegan a la salud humana", dijo Dimeas en un comunicado de prensa.

Los microplásticos pueden inhalarse y alojarse profundamente en los pulmones, según los investigadores en notas de fondo.

"Los microplásticos se han convertido en una parte inevitable de nuestro entorno, pero aún sabemos sorprendentemente poco sobre lo que ocurre una vez que entran en el cuerpo humano", dijo Dimeas. "Aún no sabemos cuáles son los niveles de fondo de los microplásticos en los pulmones, cuánto varían de una persona a otra o si contribuyen a enfermedades.

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"Si estamos respirando estas partículas cada día, necesitamos entender dónde acaban y si podrían estar relacionadas con enfermedades", dijo Dimeas.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 100 pacientes que se sometían a una broncoscopia para investigar síntomas pulmonares en el Hospital Universitario de Larissa, en Grecia. El procedimiento consiste en introducir un tubo delgado y flexible en los pulmones, lo que permite a los médicos examinar el interior de los pulmones y tomar muestras.

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Como parte del proceso, los pacientes también se someten a un lavado pulmonar, en el que se utiliza una solución salina para enjuaguar una sección del pulmón.

De los 100 pacientes, 50 fueron diagnosticados posteriormente con cáncer de pulmón.

El análisis mostró que el 70% de los pacientes en general tenían microplásticos detectables tanto en el líquido de lavado pulmonar como en muestras de tejido pulmonar, según los investigadores.

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Más pacientes con cáncer de pulmón tenían microplásticos detectables en sus muestras de lavado pulmonar, y tenían una carga global de microplásticos mayor que aquellos sin cáncer.

Aquellos con cargas microplásticas más elevadas tenían el doble de probabilidades de presentar tumores pulmonares, según los investigadores.

"La investigación sobre los efectos de los microplásticos en la salud aún está en una fase muy temprana, pero estamos empezando a darnos cuenta de que estos diminutos fragmentos de plástico están infiltrándose en muchas partes del cuerpo", dijo la Dra. Barbara Hoffman, presidenta del Consejo Asesor de la Sociedad Europea de Respiratorio, quien revisó los hallazgos.

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"Este estudio añade evidencia de que estamos respirando microplásticos a través del aire y que se alojan en nuestros pulmones. Necesitamos más investigación para comprender plenamente su posible papel en enfermedades pulmonares, incluido el cáncer", señaló Hoffman en un comunicado de prensa.

Los tipos de plástico más comunes que se encuentran en los pulmones son el polipropileno y el polietileno, que se utilizan ampliamente en productos cotidianos como envases, textiles, materiales para el hogar y bienes de consumo.

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"Este tipo de estudio no nos dice por qué encontramos más microplásticos en las muestras de pacientes con cáncer de pulmón", dijo Dimeas. "Los microplásticos podrían contribuir a la inflamación u otros procesos biológicos que puedan contribuir a enfermedades como el cáncer, pero también es posible que los pulmones enfermos simplemente retengan partículas de forma diferente a los pulmones sanos.

"Lo que sí muestra es que los microplásticos se encontraron con mayor frecuencia y en mayor número en pacientes con cáncer de pulmón, lo que plantea preguntas importantes para futuras investigaciones", dijo Dimeas. "Ya hemos comenzado más experimentos de laboratorio para entender mejor los tipos de plásticos implicados y cómo pueden interactuar con las células pulmonares."

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El equipo de Dimeas también está analizando muestras de pacientes con enfermedades pulmonares para comprender mejor cómo los microplásticos pueden desempeñar un papel en la formación de cicatrices pulmonares y la progresión de la enfermedad.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Universidad de Stanford tiene más información sobre microplásticos y salud humana.

FUENTE: Sociedad Europea de Respiración, comunicado de prensa, 6 de septiembre de 2026