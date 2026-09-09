Más niños usan medicamentos GLP-1 para combatir la obesidad

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MARTES, 8 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Un número creciente de niños pequeños están recibiendo prescripciones de medicamentos para adelgazar como Ozempic o Zepbound para tratar su obesidad, según un nuevo estudio.

Aunque sigue siendo relativamente raro ver a niños menores de 12 años a los que se les recetaron medicamentos GLP-1, la cifra fue 310 veces mayor en junio de 2026 que cuando estos medicamentos se lanzaron por primera vez en 2019, informaron los investigadores el viernes en la revista Pediatrics.

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"Aunque el número absoluto de niños menores de 12 años que reciben tratamiento con GLP-1 sigue siendo bajo, el uso de GLP-1 se está acelerando rápidamente", dijo el investigador principal , el Dr. Babak Orandi, profesor asociado de cirugía y medicina en la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

"El uso cuidadoso de los GLP-1 sigue siendo una herramienta valiosa para afrontar la epidemia de obesidad entre los jóvenes estadounidenses", añadió en un comunicado de prensa.

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Los fármacos del péptido-tipo glucagón (GLP-1) imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar la insulina y los niveles de azúcar en sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos. Originalmente desarrollados para tratar la diabetes tipo 2, estos fármacos ahora también se utilizan ampliamente para perder peso.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 3,5 millones de niños estadounidenses con obesidad pero no diabetes. Extrajeron los datos de un conjunto nacional de datos que incluye información de casi 1.900 hospitales y 42.400 clínicas de salud.

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Entre los niños de 8 a 11 años, las prescripciones de GLP-1 aumentaron del 0,03% en 2019 a más del 9% en 2026, un incremento de 310 veces en menos de ocho años, según los investigadores.

En total, casi 20.300 niños de 8 a 11 años habían recibido prescripción de GLP-1 entre los estudiados, según los investigadores.

Los niños mayores con obesidad tenían más probabilidades que los más pequeños de recibir la prescripción de estos medicamentos, aunque se les permite tratar la obesidad en niños de tan solo 8 años, según los investigadores.

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La mayoría de los niños con receta de GLP-1 presentaban obesidad grave (94%) y la mayoría tenía al menos una enfermedad relacionada con la obesidad (65%), como colesterol alto, hipertensión o apnea del sueño, según los investigadores.

Los fármacos GLP-1 pueden ser muy eficaces para tratar la obesidad, lo que conduce a la pérdida de peso, un mejor control del azúcar en sangre y supresión del apetito, dijo Orandi.

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Los padres pueden dudar ante la idea de que sus hijos usen un GLP-1, pero estos medicamentos pueden ayudar a los niños a evitar riesgos para la salud a largo plazo como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades hepáticas, explicó Orandi.

En este estudio, una cuarta parte de los niños pequeños con obesidad a los que se les recetaron medicamentos GLP-1 eran prediabéticos, señaló Orandi.

Sin embargo, el estudio también encontró que los niños pequeños que vivían en comunidades de altos ingresos tenían un 55% más de probabilidades de recibir prescripción de medicamentos GLP-1.

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Estos patrones de prescripción apuntan al inicio de una brecha de acceso a los fármacos GLP-1 para niños pequeños, dijo el coinvestigador senior Allan Massie, profesor asociado de cirugía y salud poblacional en la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

"Tanto médicos como responsables de políticas sanitarias tienen la responsabilidad de asegurar, a medida que el uso de medicamentos GLP-1 sigue aumentando, que todos los niños pequeños con obesidad que necesitan estos medicamentos tengan acceso a ellos y que estos tratamientos valiosos y a veces costosos estén disponibles para más personas que tienen acceso a un seguro médico y pueden permitirse acudir a clínicas pediátricas", dijo Massie en un comunicado de prensa.

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Los investigadores también señalaron que es necesario un seguimiento a largo plazo de los niños con GLP-1 para asegurar que los fármacos sean seguros y efectivos.

Se están llevando a cabo ensayos clínicos para probar su eficacia en niños de tan solo 6 años con obesidad, según Orandi.

Más información

El Hospital Infantil Lurie de Chicago tiene más información sobre los medicamentos GLP-1 y los niños.

FUENTES: NYU Langone Health, nota de prensa, 4 de septiembre de 2026; Pediatría, 4 de septiembre de 2026