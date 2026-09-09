La risa podría ser un gran remedio para la EPOC, según un estudio

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MARTES, 8 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La risa ha sido llamada la mejor medicina, pero ¿puede ayudarte a respirar mejor?

Sí, dice un nuevo estudio que encontró que la terapia de la risa es tan eficaz como las terapias respiratorias más tradicionales para ayudar a las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) a respirar libremente.

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Reírse funcionó igual de bien para reducir los problemas respiratorios que la respiración con los labios apretados, según los investigadores. La respiración con labios apretados es una técnica para la EPOC en la que se enseña a los pacientes a inspirar por la nariz y exhalar lentamente a través de los labios apretados. Los resultados se informaron el lunes en una reunión de la Sociedad Europea de Respiración en Barcelona, España.

"Los resultados de este estudio muestran que tanto los ejercicios de respiración con labios apretados como la terapia de risa pueden reducir significativamente la gravedad de la falta de aire en pacientes con EPOC, y este efecto se mantuvo incluso un mes después de que finalizara el programa", dijo la investigadora Goncagul Aldan en un comunicado de prensa. Es profesora y enfermera en la Facultad de Enfermería de la Universidad Hacettepe en Turquía.

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"Ambas intervenciones también mostraron resultados prometedores en la mejora de la salud general, lo que sugiere que la terapia de la risa puede ser un área valiosa para una investigación más profunda junto con la respiración de labios apretados en el cuidado de la EPOC", dijo Aldan.

Para el estudio, se enseñó a los pacientes a usar la risa deliberada como ejercicio de respiración. La técnica incluía aplausos rítmicos con sonidos vocales, ejercicios de risa juguetones como arrancar una motocicleta en el pánico, y risa espontánea y no forzada.

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"La EPOC es una enfermedad pulmonar grave que dificulta respirar. Afecta a millones de personas en todo el mundo y es una de las principales causas de discapacidad y muerte", dijo Aldan. "Las personas con EPOC a menudo se sienten sin aliento, incluso durante actividades cotidianas sencillas. Esto reduce su calidad de vida y las hace cada vez más dependientes de otros para recibir cuidados."

Pero gestionar la EPOC requiere más que solo medicación, dijo.

"Los pacientes necesitan un enfoque holístico que les ayude a afrontar sus síntomas, la carga física de la enfermedad y su impacto emocional y psicológico", añadió Aldan.

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En el estudio, un tercio de los 63 pacientes turcos con EPOC fueron asignados aleatoriamente a terapia de risa, un tercio a ejercicios de labios apretados y un tercio a ningún ejercicio de respiración.

Las personas asignadas a ejercicios terapéuticos los realizaron tres veces por semana durante ocho semanas en sesiones de 30 minutos, según los investigadores.

Ambos tipos de ejercicios de respiración ayudaron a los pacientes con EPOC a respirar mejor, según los resultados.

"En la EPOC, las vías respiratorias tienden a colapsar durante la exhalación, atrapando el aire viciado dentro de los pulmones", dijo Aldan. "La respiración con los labios apretados crea una suave presión hacia atrás que permite que este aire atrapado se escape, ralentiza la frecuencia respiratoria y ayuda a que los pacientes se sientan más controlados."

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La risa puede tener un impacto similar, junto con beneficios añadidos para las personas con EPOC, según los investigadores.

"La risa puede ejercitar los músculos respiratorios, promover una exhalación más profunda y desencadenar la liberación de endorfinas, ofreciendo alivio tanto físico como emocional", dijo Aldan. "La terapia de la risa busca evocar los efectos de una risa genuina en el cuerpo."

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Los investigadores planean a continuación estudiar la terapia de la risa a mayor escala con más pacientes.

"Estos hallazgos ofrecen esperanza de que técnicas simples y de bajo coste que los pacientes puedan practicar en casa --sin ningún equipo ni apoyo especializado-- puedan reducir la falta de aire y mejorar el bienestar diario", dijo Aldan. "Tanto los ejercicios de respiración con labios apretados como la terapia de la risa podrían ser valiosas incorporaciones a la atención existente de la EPOC, complementando la medicación y los programas de rehabilitación pulmonar."

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El Dr. Marc Miravitlles, vicepresidente de la Sociedad Europea de Respiración, elogió el trabajo como un "estudio pequeño pero bien gestionado."

"Estos resultados, que muestran que los pacientes pueden respirar con mayor facilidad y sentirse mejor en general, son prometedores", dijo Miravitlles. "La terapia de la risa es sencilla y de bajo coste, lo que significa que podría ser utilizada por cualquiera, en cualquier parte del mundo. Esperamos seguir investigando en este campo."

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Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Fundación EPOC tiene más información sobre técnicas de respiración.

FUENTE: Sociedad Europea de Respiración, comunicado de prensa, 7 de septiembre de 2026