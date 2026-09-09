Bacterias en polvo de aulas relacionadas con reducción de función pulmonar en niños

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MARTES, 8 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Los niños pasan horas cada día en el aula, y lo que inhalan podría afectar a sus pulmones, según un nuevo estudio.

"Sabemos que la calidad del aire interior en las escuelas puede verse afectada por contaminantes, humedad, ventilación, temperatura, humedad y agentes biológicos como hongos y bacterias", dijo el autor del estudio, el Dr. Soutrik Banerjee , de la Universidad de Ferrara en Italia. "Sin embargo, se sabe mucho menos sobre si los tipos de bacterias que crecen en el polvo de las aulas están relacionados con la función pulmonar de los niños."

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Su equipo estudió a casi 4.800 escolares en 22 países europeos, analizando su exposición a bacterias en el polvo de las aulas.

Descubrieron que los niños expuestos a niveles más altos de dos tipos comunes de bacterias tenían una función pulmonar ligeramente reducida.

En términos sencillos, esos niños no podían expulsar tanto aire -- ni expulsarlo tan rápido -- durante las pruebas de respiración.

Los investigadores afirman que la exposición puede irritar las vías respiratorias de los niños o desencadenar respuestas inmunes e inflamatorias.

"Las bacterias pueden tener un efecto biológico directo o ser indicadores de otros factores ambientales interiores que influyen en la función pulmonar", dijo Banerjee en un comunicado de prensa.

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Esos otros factores pueden incluir humedad, ventilación, prácticas de limpieza o la entrada de polvo exterior.

Las bacterias -- Streptomyces y Mycobacterium -- están muy extendidas en el medio ambiente, incluso en Estados Unidos, y pueden encontrarse en lugares como el suelo, el polvo y el agua.

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Este estudio fue observacional, por lo que se necesita más investigación para determinar qué está impulsando el vínculo.

Los resultados se presentaron el domingo en una reunión de la Sociedad Europea de Respiración en Barcelona, España.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

La Asociación Americana del Pulmón tiene más información sobre la calidad del aire y la salud respiratoria de los niños.

FUENTE: HealthDay TV, 8 de septiembre de 2026