Salud

Bacterias en polvo de aulas relacionadas con reducción de función pulmonar en niños

Healthday Spanish

Imagen 3RWSGKEBIRHYZFETJJORPNSOA4
Guardar

MARTES, 8 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Los niños pasan horas cada día en el aula, y lo que inhalan podría afectar a sus pulmones, según un nuevo estudio.

"Sabemos que la calidad del aire interior en las escuelas puede verse afectada por contaminantes, humedad, ventilación, temperatura, humedad y agentes biológicos como hongos y bacterias", dijo el autor del estudio, el Dr. Soutrik Banerjee , de la Universidad de Ferrara en Italia. "Sin embargo, se sabe mucho menos sobre si los tipos de bacterias que crecen en el polvo de las aulas están relacionados con la función pulmonar de los niños."

PUBLICIDAD

Su equipo estudió a casi 4.800 escolares en 22 países europeos, analizando su exposición a bacterias en el polvo de las aulas.

Descubrieron que los niños expuestos a niveles más altos de dos tipos comunes de bacterias tenían una función pulmonar ligeramente reducida.

En términos sencillos, esos niños no podían expulsar tanto aire -- ni expulsarlo tan rápido -- durante las pruebas de respiración.

Los investigadores afirman que la exposición puede irritar las vías respiratorias de los niños o desencadenar respuestas inmunes e inflamatorias.

"Las bacterias pueden tener un efecto biológico directo o ser indicadores de otros factores ambientales interiores que influyen en la función pulmonar", dijo Banerjee en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Esos otros factores pueden incluir humedad, ventilación, prácticas de limpieza o la entrada de polvo exterior.

Las bacterias -- Streptomyces y Mycobacterium -- están muy extendidas en el medio ambiente, incluso en Estados Unidos, y pueden encontrarse en lugares como el suelo, el polvo y el agua.

Este estudio fue observacional, por lo que se necesita más investigación para determinar qué está impulsando el vínculo.

Los resultados se presentaron el domingo en una reunión de la Sociedad Europea de Respiración en Barcelona, España.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

La Asociación Americana del Pulmón tiene más información sobre la calidad del aire y la salud respiratoria de los niños.

FUENTE: HealthDay TV, 8 de septiembre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Seis hábitos respaldados por la ciencia para prevenir la insuficiencia cardíaca

Un documento científico del European Heart Journal y un especialista británico remarcaron que adoptar pequeñas modificaciones en el estilo de vida es clave para abordar el problema

Seis hábitos respaldados por la ciencia para prevenir la insuficiencia cardíaca

Llagas en la boca: cuáles son las causas y qué ayuda a aliviar el dolor

Estas lesiones suelen desaparecer solas, pero su persistencia, recurrencia o aparición junto con otros síntomas puede requerir una evaluación médica

Llagas en la boca: cuáles son las causas y qué ayuda a aliviar el dolor

Qué dicen las uñas rayadas sobre la salud y cuándo conviene consultar al médico

Las marcas leves suelen aparecer con la edad o la resequedad, pero los surcos profundos, oscuros o repentinos, sobre todo en una sola placa, merecen una revisión profesional para descartar lesiones, déficits o infecciones

Qué dicen las uñas rayadas sobre la salud y cuándo conviene consultar al médico

Una IA puede predecir el riesgo de fracturas de cadera: cómo mejora la detección temprana en adultos mayores

El modelo fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Gotemburgo y detectó hasta siete veces más personas en riesgo, incluso sin necesidad de ver al paciente. Por qué el hallazgo resulta clave

Una IA puede predecir el riesgo de fracturas de cadera: cómo mejora la detección temprana en adultos mayores

Los jóvenes fuman menos pero vapean más: nuevos estudios alertan sobre el consumo de nicotina

Tres trabajos presentados en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea mostraron una baja del tabaquismo entre los adolescentes, pero también un avance del uso de cigarrillos electrónicos desde edades cada vez más tempranas. Los datos advierten que un número creciente se inicia en el consumo de nicotina a través del vapeo, sin haber fumado antes

Los jóvenes fuman menos pero vapean más: nuevos estudios alertan sobre el consumo de nicotina

DEPORTES

Los memes que dejó la victoria de Boca ante San Pablo por la Sudamericana: Merentiel, Jagger Herrera y Velasco, los elegidos

Los memes que dejó la victoria de Boca ante San Pablo por la Sudamericana: Merentiel, Jagger Herrera y Velasco, los elegidos

10 frases de Arruabarrena tras el triunfo de Boca ante San Pablo: la revelación sobre Álvaro Montero y sus elogios a Jagger Herrera

Boca Juniors venció 1-0 al San Pablo por el primer cruce de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Lujo de Paredes a lo Riquelme y definición de Merentiel: el gol con el que Boca abrió el marcador ante San Pablo por la Sudamericana

El contundente gesto de respaldo de Briatore a Colapinto tras su frustración en el GP de Italia de F1

TELESHOW

Titi Tcherkaski ganó el viaje a Bariloche en Gran Hermano: Generación Dorada

Titi Tcherkaski ganó el viaje a Bariloche en Gran Hermano: Generación Dorada

Noelia Marzol reveló todos los trucos y retoques estéticos que utiliza: “Casi nada es mío”

Nora Colosimo recordó su historia de amor con Andrés Nara: “Fue un flechazo en un semáforo”

La salud de Mirtha Legrand, internada por un cuadro bronquial: “Está tomando el té con dos amigas”

Anunciaron Avenida Brasil 2, la continuación de la exitosa telenovela: cuándo se estrena

INFOBAE AMÉRICA

Noruega despide al rey Harald V con un funeral de Estado y la presencia de líderes internacionales en Oslo

Noruega despide al rey Harald V con un funeral de Estado y la presencia de líderes internacionales en Oslo

El régimen de Irán dijo que atacó dos buques estadounidenses, ocho petroleros y otros diez barcos en el estrecho de Ormuz

Rubio advirtió que EEUU seguirá destruyendo petroleros iraníes por cada nuevo ataque contra buques de guerra estadounidenses

Tosferina golpea con más fuerza a los bebés en Honduras: 19 muertes y una cobertura de vacunación que no llega al 70%

Tensión con Costa Rica sube por un reclamo del régimen de Nicaragua