Salud

Caminar puede ser tan beneficioso como los aeróbicos para los pacientes asmáticos

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MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (HealthDay News) -- Las personas con asma podrían beneficiarse tanto aumentando su número diario de pasos como de un programa estructurado de ejercicio aeróbico, según un nuevo estudio.

Ambos enfoques mejoran la calidad de vida, alivian la depresión y la ansiedad, y ayudan a controlar el asma, según informan los investigadores en la revista Pulmonology.

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"Sin embargo, el entrenamiento aeróbico requiere más equipamiento y debe ser supervisado", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal David Halen Araújo Pinheiro, fisioterapeuta de la Universidad de São Paulo en Brasil.

"Con un simple paseo, en cambio, al aumentar el número diario de pasos, los pacientes tienden a gestionar su condición y obtener otros beneficios, como una mejor calidad de vida y la reducción de síntomas de ansiedad y depresión", afirmó.

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Estudios previos han encontrado que los pacientes asmáticos que caminan 7.500 pasos al día tienen mejor control sobre su asma, dijo Pinheiro.

Para este nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 52 pacientes con asma no controlada que estaban físicamente inactivos. Tenían entre 18 y 65 años.

La mitad fue asignada a recibir sesiones de entrenamiento aeróbico de 45 minutos dos veces por semana en una cinta de correr, bajo supervisión profesional.

A la otra mitad se les ofrecía sesiones semanales de educación y asesoramiento de 90 minutos, durante las cuales se les animaba a caminar más y a establecer objetivos semanales de pasos. A estos pacientes se les proporcionaba un reloj inteligente para registrar sus pasos.

Cada grupo asistió a sus sesiones durante ocho semanas, tras las cuales se les evaluó en cuanto a su asma y calidad de vida. Los investigadores también los revisaron cuatro meses después.

"Lo hicimos para no influir en ellos y para dejarles seguir con su vida diaria", dijo Pinheiro. "Tras cuatro meses, muchos pacientes del grupo de entrenamiento aeróbico informaron que se habían apuntado a un gimnasio para usar la cinta, mientras que los del grupo de intervención conductual continuaban caminando como parte de su rutina diaria."

Ambos grupos acabaron con beneficios similares en cuanto al control del asma y la calidad de vida, según los investigadores.

El grupo de aeróbic tuvo un aumento medio de 1.537 pasos tras el periodo de entrenamiento, pero al seguimiento solo registraban 983 pasos incrementados.

En comparación, las personas animadas a caminar más solo tuvieron un aumento de 1.126 pasos diarios, pero alcanzaron 996 pasos más en el seguimiento de los cuatro meses.

"Fue una observación interesante que hicimos", dijo Pinheiro. "Después de cuatro meses, el número de pasos registrados por el grupo de intervención conductual era ligeramente superior al del grupo de entrenamiento aeróbico."

Sin embargo, advirtió que el ejercicio no debe considerarse una alternativa a los medicamentos para el asma.

"Tanto el entrenamiento aeróbico como la intervención conductual complementan la medicación", dijo Pinheiro. "Nunca debemos dejar de tomar el tratamiento que nos ha prescrito nuestro médico."

Más información

La Asociación Americana del Pulmón tiene más información sobre el ejercicio para el asma.

FUENTE: Fundación Estatal de Apoyo a la Investigación de São Paulo, comunicado de prensa, 2 de septiembre de 2026

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