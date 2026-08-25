El sauna gana popularidad y despierta dudas sobre su impacto real en la salud y el peso

El sauna volvió a ganar lugar en gimnasios, spas y rutinas de recuperación como práctica de calor controlado para el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sauna es una práctica de calor controlado que se utiliza desde hace siglos con fines de relajación y bienestar. Suele funcionar en recintos pequeños cerrados, muchas veces revestidos en madera, donde la temperatura se eleva por medio de leña, electricidad, vapor o luz infrarroja. En las versiones tradicionales, el calor calienta el ambiente y también piedras sobre las que a veces se arroja agua para generar vapor. En otras variantes, como las infrarrojas, la fuente térmica actúa de manera más directa sobre el cuerpo.

Aunque hoy aparece con frecuencia en gimnasios, spas y centros de recuperación física, su uso no es nuevo. Distintas fuentes coinciden en que las formas más conocidas se vinculan con la tradición finlandesa, mientras que los baños remiten a otros desarrollos históricos, como los turcos. Más allá de sus diferencias, todas estas modalidades comparten una lógica básica: elevar la temperatura corporal, activar la sudoración y producir una respuesta fisiológica asociada al calor.

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Esa expansión reciente en el mundo del bienestar también instaló una pregunta concreta: si el sauna puede ayudar a adelgazar o si su efecto se limita a una sensación temporal de liviandad. De acuerdo con la plataforma de información médica estadounidense GoodRx, la evidencia disponible no lo presenta como una herramienta eficaz para una pérdida de peso importante y sostenida, aunque sí le reconoce algunos efectos puntuales dentro de un enfoque más amplio.

¿Sirve el sauna para bajar de peso?

La respuesta que se repite entre los expertos es que el sauna no aparece como un método eficaz para bajar de peso de forma significativa y duradera. La principal razón es que la disminución que puede verse en la balanza después de una sesión suele explicarse por pérdida de agua, no por reducción de grasa corporal.

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Según GoodRx, una sesión puede reducir de manera temporal la retención de líquidos por medio de la sudoración. Ese descenso puede reflejarse en el peso corporal apenas termina la exposición al calor, pero tiende a revertirse cuando la persona vuelve a hidratarse. Healthline señaló en el mismo sentido que el aumento de la transpiración produce una baja transitoria del llamado peso de agua, que regresa cuando se recuperan los líquidos perdidos.

La baja en la balanza después de una sesión de sauna suele responder a pérdida de agua por sudoración y no a reducción de grasa corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuentes también indican que las altas temperaturas elevan la frecuencia cardíaca y obligan al cuerpo a hacer un esfuerzo para enfriarse. Ese proceso puede traducirse en un aumento moderado del gasto calórico, aunque no en una magnitud comparable con estrategias más efectivas para adelgazar. GoodRx citó un estudio pequeño en hombres jóvenes sedentarios con sobrepeso, donde cuatro sesiones de sauna de 10 minutos se asociaron con una mayor quema de calorías en los tramos finales y con un incremento del consumo de oxígeno posterior al esfuerzo. Medical News Today retomó resultados similares y añadió que las personas con mayor masa corporal y mayor superficie corporal tendieron a perder más líquidos y a gastar relativamente más energía durante el baño.

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Aun así, las propias fuentes ponen un límite claro a esa interpretación. Cleveland Clinic indicó que no hay evidencia sólida que permita afirmar que quema grasa de manera comprobada. La médica Amy Zack, citada por la entidad sanitaria, sostuvo que la pérdida inicial responde a deshidratación y no a un cambio sostenido del peso. En la misma línea, Women’s Health recogió la explicación de la doctora Melissa Young, especialista en medicina funcional de la clínica estadounidense, quien afirmó que no existen pruebas firmes de una “verdadera pérdida de peso” asociada al uso del sauna.

Lo que sí aparece con más consistencia es su posible aporte indirecto dentro de un plan general. GoodRx señaló que la experiencia puede ayudar a aliviar el estrés, un factor que en algunas personas se relaciona con cambios en los hábitos alimentarios y con una distribución corporal menos favorable. Stanford Medicine, al analizar su impacto cardiovascular, remarcó además que debe pensarse como complemento de hábitos más establecidos, entre ellos el ejercicio regular, la alimentación equilibrada y el control del estrés. En ese marco, el consenso de las fuentes es que puede acompañar, pero no reemplazar, las estrategias centrales de control de peso.

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Entre los beneficios del sauna, distintas fuentes mencionan alivio del estrés, relajación y una posible mejora en el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros beneficios del sauna

Más allá de la pérdida de peso, las fuentes relevadas mencionan otros efectos posibles del sauna. En este caso, varios de esos beneficios aparecen asociados a distintos niveles de evidencia y, en algunos casos, con la aclaración de que todavía hace falta más investigación.

Alivio del estrés y relajación. Cleveland Clinic señaló que existe evidencia sobre su utilidad para reducir estrés, ansiedad y agotamiento. GoodRx también lo mencionó como una de las razones por las que podría integrarse a una rutina de bienestar.

Mejoras cardiovasculares. Healthline explicó que el calor favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y mejora la circulación. Stanford Medicine indicó que algunos explicó que el calor favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y mejora la circulación.indicó que algunos estudios observaron asociaciones entre el uso regular del sauna y mejoras en presión arterial, colesterol y aptitud cardiorrespiratoria.

Recuperación muscular y alivio del dolor. Cleveland Clinic consignó que algunos estudios pequeños encontraron mejoras en dolor crónico, rigidez y molestias musculares. GoodRx agregó que su uso después del ejercicio podría colaborar con la recuperación y con la disminución del dolor muscular.

Posibles efectos sobre el sueño. La institución sanitaria indicó que se vincula la experiencia con una mejor conciliación del sueño y mayor descanso.

Función pulmonar y vías respiratorias. La clínica también mencionó que sugieren beneficios en personas con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo en contextos de sauna húmeda.

Las fuentes también coinciden en un punto práctico: el principal riesgo es la deshidratación. Por eso recomiendan hidratarse antes y después, limitar el tiempo de exposición y consultar con un profesional de la salud en caso de embarazo, enfermedad cardiovascular, uso de ciertos medicamentos o antecedentes médicos que puedan alterar la tolerancia al calor.

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