Carcinoma y melanoma: las diferencias clave entre los dos cánceres de piel más frecuentes

El carcinoma y el melanoma son los principales cánceres de piel, pero difieren en su origen, su velocidad de avance y su pronóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los cánceres de piel se comportan igual. Algunos crecen lentamente y rara vez se diseminan; otros pueden avanzar con rapidez y comprometer órganos distantes. Por eso, reconocer las diferencias entre carcinoma y melanoma ayuda a entender qué señales deben vigilarse y cuándo conviene consultar.

Según Cleveland Clinic, los carcinomas cutáneos son los tumores de piel más frecuentes. Se originan en células del epitelio, el tejido que recubre la superficie del cuerpo, y aparecen con mayor frecuencia en zonas expuestas al sol, como el rostro, las orejas, el cuello, los brazos o las manos.

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El melanoma, en cambio, se forma en los melanocitos, las células que producen melanina, el pigmento que da color a la piel. Aunque representa alrededor del 1% de los cánceres de piel, causa la gran mayoría de las muertes asociadas a esta enfermedad por su capacidad de crecer rápido y producir metástasis, explicó Cleveland Clinic.

La detección temprana cambia el pronóstico: la supervivencia a cinco años es de 99% cuando se identifica y trata antes de que se disemine a los ganglios linfáticos, de acuerdo con la American Academy of Dermatology.

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El melanoma representa cerca del 1% de los cánceres de piel, pero causa la mayoría de las muertes por su capacidad de crecer rápido y producir metástasis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el carcinoma de piel

El carcinoma es uno de los grupos de cáncer más frecuentes y, en la piel, incluye principalmente dos tipos: el carcinoma basocelular y el carcinoma escamocelular.

El basocelular se origina en la parte más profunda de la epidermis y es el cáncer de piel más común. En general, crece lentamente y rara vez se disemina a otras partes del cuerpo, aunque puede dañar tejidos cercanos si no se trata.

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El escamocelular aparece en células más superficiales de la piel. También se relaciona con la exposición a la radiación ultravioleta y puede crecer con mayor rapidez que el basocelular. En algunos casos, si no recibe tratamiento, puede extenderse a tejidos vecinos o a otras zonas del organismo.

Cuando se detectan y tratan a tiempo, ambos suelen tener buen pronóstico. Según Cleveland Clinic, el carcinoma basocelular es el cáncer de piel más común y se origina en la capa basal de la epidermis, mientras que el carcinoma escamocelular comienza en la capa de células escamosas y, por lo general, se disemina más rápido que el basocelular.

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Las lesiones pueden presentarse como bultos perlados, placas rojizas, heridas que no cicatrizan, costras persistentes o zonas ásperas que sangran o cambian con el tiempo.

El diagnóstico del carcinoma y del melanoma se confirma con biopsia, después del examen dermatológico y, en algunos casos, con estudios para evaluar ganglios u órganos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el melanoma y por qué preocupa más

El melanoma es menos frecuente, pero más agresivo. Surge cuando los melanocitos se transforman en células malignas y empiezan a multiplicarse de forma descontrolada.

Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluso en áreas poco expuestas al sol. En hombres suele observarse con más frecuencia en la espalda, mientras que en mujeres puede aparecer en las piernas. También puede desarrollarse en mucosas, ojos o debajo de las uñas.

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Cerca del 30% de los melanomas surge sobre lunares previos, pero la mayoría aparece en piel que antes parecía normal, de acuerdo con el centro médico. Esa característica vuelve importante observar tanto cambios en lunares existentes como lesiones nuevas.

La preocupación principal es su capacidad de diseminarse. Si avanza sin diagnóstico, puede llegar a ganglios linfáticos u órganos distantes. Por eso, ante una lesión sospechosa, la consulta dermatológica no debería demorarse.

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Las señales que conviene vigilar

Para identificar posibles melanomas, los dermatólogos suelen recomendar la regla del ABCDE:

A de asimetría: una mitad de la lesión no se parece a la otra.

B de bordes: los límites son irregulares, borrosos o mal definidos.

C de color: hay tonos diferentes dentro de la misma lesión.

D de diámetro: mide más de seis milímetros, aunque también pueden existir melanomas más pequeños.

E de evolución: cambia de tamaño, forma, color, relieve o comienza a picar, doler o sangrar.

En los carcinomas, las señales pueden ser distintas. Una herida que no cicatriza, una costra recurrente, una placa rojiza, un bulto brillante o una lesión que sangra con facilidad también requieren evaluación médica.

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La clave no es diagnosticar en casa, sino prestar atención a los cambios. Cualquier lesión nueva, persistente o diferente al resto merece ser revisada.

Cómo se diagnostican estos tumores

El primer paso suele ser el examen dermatológico. El especialista observa la lesión, puede utilizar dermatoscopía y decide si es necesario tomar una muestra.

La confirmación se realiza mediante biopsia, que permite analizar el tejido en laboratorio y determinar si hay células malignas. En melanoma, según el caso, pueden solicitarse estudios adicionales para conocer la profundidad del tumor y evaluar si existe compromiso de ganglios u otros órganos.

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Una persona en consulta dermatológica, sin rostro reconocible, muestra la revisión de un lunar en la piel con un dermatoscopio en un ambiente clínico con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En etapas tempranas, muchos cánceres de piel pueden tratarse con cirugía. El tipo de procedimiento y los tratamientos posteriores dependen del diagnóstico, la localización, el tamaño, la profundidad y el riesgo de recurrencia.

Cómo se tratan el carcinoma y el melanoma

En los carcinomas localizados, la cirugía suele ser suficiente. También pueden utilizarse otros métodos, como cirugía de Mohs, curetaje, crioterapia, tratamientos tópicos o radioterapia, según el tipo de lesión y la zona afectada.

El melanoma requiere una evaluación más cuidadosa por su mayor riesgo de diseminación. En etapas iniciales, la cirugía puede ser curativa. Cuando la enfermedad está más avanzada, pueden indicarse inmunoterapia, terapias dirigidas, radioterapia o participación en ensayos clínicos.

La diferencia central está en la velocidad y el potencial de expansión. Mientras muchos carcinomas tienen evolución lenta, el melanoma exige una detección y un tratamiento más rápidos.

Cómo reducir el riesgo

La radiación ultravioleta es uno de los principales factores de riesgo para los cánceres de piel. Por eso, Cleveland Clinic recomienda protegerse del sol, usar protector solar, evitar las camas solares y revisar la piel con regularidad.

También conviene usar ropa protectora, sombrero, anteojos de sol y evitar la exposición directa durante las horas de mayor radiación.

La radiación ultravioleta aumenta el riesgo de cáncer de piel, por lo que protegerse del sol y consultar ante cambios en la piel mejora las posibilidades de tratamiento exitoso (Europa Press)

Las personas con piel clara, antecedentes familiares, muchos lunares, quemaduras solares previas o sistema inmunitario debilitado deben prestar especial atención y consultar con el dermatólogo la frecuencia adecuada de controles.

El carcinoma y el melanoma no tienen el mismo pronóstico, pero comparten una condición clave: cuanto antes se detectan, mayores son las posibilidades de tratarlos con éxito. Revisar la piel y consultar ante cambios sospechosos sigue siendo una de las medidas más simples y efectivas para cuidar la salud.