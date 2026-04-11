Salud

El Senasa alerta por la presencia en el país de una enfermedad poco frecuente que afecta a ovinos importados

Por primera vez en Argentina, se detectó una patología neurodegenerativa en establecimientos de dos provincias del país, lo que obliga a revisar los controles sanitarios y la vigilancia en las explotaciones ganaderas

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Un programa de mejoramiento del INTA impulsa una raza doble propósito que busca transformar los sistemas ovinos de la Patagonia, combinando rendimiento productivo y valor comercial.
SENASA confirma el primer caso de scrapie clásico en ovinos importados en Argentina (inta)

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó la detección de scrapie clásico en ovinos reproductores importados. Tres animales murieron sin síntomas previos en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos, lo que activó una cadena de análisis y procedimientos que desembocaron en la confirmación oficial de la enfermedad, según detalló el organismo nacional.

El hallazgo se originó tras la muerte de tres ovinos que habían ingresado al país desde Paraguay en 2021 y 2022, cumpliendo todos los requisitos sanitarios y controles de importación. “Los ovinos involucrados habían sido importados conforme a los requisitos sanitarios y el modelo de Certificado Veterinario Internacional vigente, superando los controles postingreso requeridos”, precisó el SENASA en su comunicado oficial.

Las muestras iniciales fueron analizadas mediante la prueba de tamizaje ELISA y luego enviadas a un laboratorio de referencia en España. Allí, la técnica Western Blot confirmó la presencia de scrapie clásico, una enfermedad neurodegenerativa considerada exótica hasta el momento para la ganadería argentina.

Con foco en la detección temprana y el control sanitario, el Senasa promueve medidas para proteger la producción ovina en regiones con mayor riesgo de contagio
Tres ovinos murieron sin síntomas previos en Santa Fe y Entre Ríos (Senasa)

Medidas inmediatas y notificación internacional

Ante la confirmación, el SENASA incorporó los establecimientos afectados a un programa oficial de control y seguimiento, que incluye la restricción de movimientos de las unidades productivas y la aplicación de medidas sanitarias de contención. “Se implementó una vigilancia intensificada y la restricción de movimientos en los establecimientos afectados, en línea con los protocolos internacionales”, indicó la entidad.

Además, la detección fue notificada oficialmente tanto a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) de Paraguay. Las autoridades de ambos países acordaron profundizar la investigación epidemiológica para rastrear el origen y la posible diseminación del agente infeccioso.

Ajustes en las exportaciones y seguridad de los productos

El brote modifica la situación sanitaria de Argentina como país exportador de productos de origen ovino y caprino. El SENASA informó que trabaja en la adecuación de los certificados de exportación para evitar disrupciones en los mercados internacionales. “Se tendrán en cuenta las recomendaciones internacionales previstas por la OMSA para la exportación de mercancías de origen ovino y caprino procedentes de socios comerciales con distinta condición a país libre”, detalló el comunicado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El hallazgo se originó tras la importación de animales desde Paraguay (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo aclaró que la carne ovina y caprina se considera segura siempre que se retiren los tejidos de riesgo de acuerdo con los estándares internacionales. Para otros productos, como animales vivos, harinas proteicas y lácteos, se propondrán medidas de mitigación específicas conforme a las recomendaciones de la OMSA.

“Argentina manifestará a los países su intención de continuar exportando productos seguros, a fin de sostener los mercados internacionales bajo condiciones sanitarias adecuadas”, señaló el SENASA.

Qué es el scrapie y cómo afecta a los animales

El scrapie, también conocido como “tembladera” o “prúrigo lumbar”, pertenece al grupo de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET). Se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal que afecta principalmente a ovinos y caprinos. Su agente causal son los priones, proteínas anómalas que inducen la transformación de proteínas normales en el sistema nervioso central.

El scrapie es una afección neurodegenerativa exótica para la ganadería argentina EFE/TATYANA ZENKOVICH
El scrapie es una afección neurodegenerativa exótica para la ganadería argentina EFE/TATYANA ZENKOVICH

La transmisión ocurre sobre todo en el momento del parto, y los síntomas pueden incluir prurito intenso (rascado), ataxia, temblores, pérdida de peso, aislamiento y cambios de comportamiento.

El SENASA subrayó que “no se trata de una enfermedad zoonótica, por lo que no representa riesgo para la salud pública, ya sea por contacto directo con animales infectados o por el consumo de productos de origen animal”.

El scrapie es una enfermedad de notificación obligatoria en Argentina. La autoridad sanitaria recordó que cualquier persona puede reportar síntomas compatibles al organismo.

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