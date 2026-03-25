Ropa infantil barata contaminada con plomo, según un estudio.

MARTES, 24 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- La "moda rápida" es una forma asequible para que los padres puedan seguir el ritmo del crecimiento de sus hijos, pero estos productos más baratos podrían conllevar riesgos reales para la salud, según un nuevo estudio.

La tela de algunas camisetas de moda rápida contiene altos niveles de plomo, informaron investigadores el lunes en la reunión de primavera de la Sociedad Americana de Química en Atlanta.

Incluso masticar brevemente estas telas --como hacen los niños pequeños-- puede exponerlas a niveles peligrosos de plomo, según los investigadores.

"No solo los niños son los más vulnerables a los efectos del plomo, sino que también son la población que se va a meter la ropa en la boca", dijo la investigadora Cristina Avello en un comunicado de prensa. Es estudiante de pre-medicina en la Universidad Marian de Indianápolis.

Ningún nivel de exposición al plomo es seguro para los niños, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC). Puede dañar el cerebro y el sistema nervioso, lo que provoca retrasos en el desarrollo.

Estudios previos han encontrado altos niveles de plomo en las partes metálicas de algunas prendas infantiles, como cremalleras, botones y broches, según los investigadores.

Pero el plomo también se utiliza en algunos textiles, como una forma económica de ayudar a que los tintes se adhieran a los materiales y produzcan colores brillantes y duraderos, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron 11 camisetas de cuatro minoristas diferentes, incluyendo empresas de moda rápida y descuento. Las camisetas abarcaban todo el arcoíris en colores rojo, rosa, naranja, amarillo, gris y azul.

"Las camisetas que probamos superaban el límite permitido de plomo de 100 partes por millón", dijo la investigadora Priscila Espinoza, otra estudiante pre-médica de la Universidad Marian, en un comunicado de prensa.

Independientemente de la marca, los textiles de colores brillantes como el rojo y el amarillo tendían a tener niveles más altos de plomo que los colores menos llamativos, según los investigadores.

Para hacer seguimiento, los investigadores simularon la digestión del estómago para calcular si los niños podían absorber plomo de estos tejidos.

Los resultados sugieren que la exposición por conductas de morder --succionar o masticar tela-- superaría el límite diario de ingestión de plomo para niños establecido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).

Masticar con frecuencia con el tiempo podría aumentar los niveles sanguíneos de un niño hasta el punto de necesitar atención médica, concluyeron los investigadores.

El equipo planea estudiar más camisas y probar cómo el blanqueo afecta a los niveles de plomo de la ropa. Les preocupa que el recubrimiento contaminado con plomo pueda propagar el metal tóxico a otras prendas o a las aguas residuales que las lavadoras expulsan.

Existen alternativas naturales para ayudar a fijar tintes a los tejidos y mantenerlos vibrantes, "pero si quieres cambiar la tecnología de la industria de la confección, eso costará mucho dinero", dijo la investigadora senior Kamila Deavers, profesora asistente de química en la Universidad Marian.

Los hallazgos presentados en reuniones científicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la exposición al plomo y los niños.

FUENTE: Sociedad Americana de Química, comunicado de prensa, 23 de marzo de 2026