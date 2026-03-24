La paraxantina emerge como alternativa estimulante a la cafeína: cuál es el efecto y qué dice la ciencia sobre sus beneficios

El compuesto químico paraxantina predomina en sangre luego de beber café o bebidas energizantes, aportando efectos estimulantes al organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La paraxantina es un compuesto químico que pertenece al grupo de las metilxantinas, una familia de sustancias psicoactivas presentes en alimentos como el café, el té, el mate, el cacao y diversas bebidas energéticas. Aunque la cafeína es la más conocida y consumida de este grupo, este agregado destaca por ser el principal metabolito que el organismo humano genera al descomponer la cafeína mediante la acción de enzimas hepáticas, especialmente la CYP1A2.

Cuando una persona ingiere el estimulante propio del café, cerca del 70% al 72% de esta sustancia se transforma en paraxantina en el hígado. Este proceso la convierte en el componente predominante en sangre tras el consumo de café o bebidas energizantes. Si bien puede hallarse en pequeñas cantidades de manera natural en algunos alimentos (como granos de café verde, flores de cítricos y miel de azahar), su presencia dominante en el cuerpo humano proviene de la metabolización de la cafeína ingerida.

Asimismo, tiene un papel central como psicoestimulante, actuando sobre el sistema nervioso central y contribuyendo a los efectos de alerta y vigilia que muchas personas asocian tradicionalmente al consumo de café. Dado que las metilxantinas han acompañado la dieta humana durante siglos, la exposición al compuesto químico es habitual en quienes consumen productos con cafeína.

La paraxantina es el principal metabolito que el cuerpo genera al descomponer la cafeína consumida en alimentos y bebidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el uso actual de la paraxantina

Este compuesto comenzó a utilizarse como alternativa a la cafeína y empresas de bebidas la están explorando como un nuevo estimulante para diferenciarse de un mercado saturado, indica The Indpendent. Incluso, han revelado que ya se han lanzado distintos productos que la contienen y que son vendidos como “energía limpia y concentrada”, con menos nerviosismo.

El interés comercial por la paraxantina responde, en parte, a la búsqueda de alternativas que ofrezcan beneficios similares pero con menos efectos secundarios. El surgimiento se enmarca en una tendencia más amplia de la industria alimentaria, donde se busca ofrecer productos que prometen concentración, energía sostenida y mejoras en el desempeño mental. Algunas bebidas contienen entre 200 y 300 miligramos por porción, una cantidad comparable a la de un café fuerte o una bebida energética con alto contenido de cafeína, lo que debe considerarse parte de la ingesta diaria total de estimulantes.

Las bebidas con paraxantina pueden contener hasta 300 miligramos por porción, un nivel similar al de los cafés y energizantes tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos explican que el estimulante genera efectos en el sistema nervioso central. Dentro del cuerpo actúa como antagonista de la adenosina, un neurotransmisor responsable de inducir la somnolencia durante el día. Al bloquear la acción de la adenosina, contribuye a aumentar el estado de alerta, mejorar la atención y, de manera temporal, acelerar los tiempos de reacción. Science Direct destaca que al ser opuesto, permite una mayor transmisión de la dopaminérgica, contribuyendo al rendimiento cognitivo.

Además, la paraxantina ha demostrado ser el metabolito de la cafeína con mayor potencia para inhibir la síntesis de ciertos factores de crecimiento en el hígado, aunque estos efectos han sido observados en estudios de laboratorio y requieren validación clínica en humanos. Un estudio citado por The Independent amplía que incluso puede superar a la cafeína en el desempeño cognitivo tras el ejercicio físico.

La evidencia científica detrás de la paraxantina

Bebidas energéticas incorporan lentamente la paraxantina en reemplazo de la cafeína (Imagen Ilustrativa Infobae)

El compuesto químico ha sido objeto de investigación toxicológica exhaustiva. Un estudio publicado en la National Library of Medicine comparó la seguridad frente a la cafeína a través de una serie de ensayos in vitro e in vivo, siguiendo estándares internacionales de evaluación toxicológica.

En los estudios de laboratorio, no se detectó toxicidad genética ni mutagenicidad para la paraxantina, según pruebas realizadas en bacterias y células de mamífero. En cuanto a la toxicidad aguda oral en animales, la dosis letal media se situó en 829,20 mg/kg de peso corporal. Durante los ensayos de dosis repetidas por 14 y 90 días en ratas, no provocó mortalidad ni efectos adversos significativos, mientras que la cafeína sí causó mortalidad en algunos animales a dosis altas.

La paraxantina actúa bloqueando la adenosina y mejora el estado de alerta, la atención y el desempeño mental temporalmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el estudio de toxicidad subcrónica de 90 días, el nivel sin efecto adverso observado fue de 185 mg/kg de peso corporal para la paraxantina y de 150 mg/kg para la cafeína, lo que sugiere que podría tener un margen de seguridad mayor. A lo largo de estos ensayos, los signos de hiperactividad e hiperreflexia observados en los animales tratados con el estimulante fueron transitorios y se interpretaron como consecuencia de su efecto.

Otras pruebas clínicas y hematológicas no detectaron alteraciones relevantes ni daños en órganos, y los cambios puntuales observados se consideraron incidentales. La paraxantina tampoco produjo aberraciones cromosómicas ni toxicidad en médula ósea a las dosis evaluadas.