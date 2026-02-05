Salud

Los alimentos ultraprocesados podrían acortar la vida de los supervivientes de cáncer

Healthday Spanish

MIÉRCOLES, 4 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Vencer al cáncer no es tarea fácil, pero una dieta rica en alimentos ultraprocesados podría perjudicar la salud futura de las supervivientes, según un nuevo estudio.

Las personas supervivientes de cáncer con dietas ricas en alimentos ultraprocesados tienen una tasa de muerte por cáncer un 59% superior, según informaron hoy investigadores en la revista Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

También tenían un 48% más de probabilidades de morir por cualquier causa durante un seguimiento de 15 años, en comparación con los supervivientes con la menor ingesta de alimentos ultraprocesados, encontraron los investigadores.

"Lo que la gente come tras un diagnóstico de cáncer puede influir en la supervivencia, pero la mayoría de la investigación en esta población se ha centrado únicamente en los nutrientes, no en el grado de procesamiento del alimento", dijo la líder del estudio, Marialaura Bonaccio, investigadora en epidemiología y prevención en IRCCS Neuromed en Possilli, Italia.

"Las sustancias implicadas en el procesamiento industrial de los alimentos pueden interferir con los procesos metabólicos, alterar la microbiota intestinal y promover la inflamación", añadió Bonaccio en un comunicado de prensa. "Como resultado, incluso cuando un alimento ultraprocesado tiene un contenido calórico y una composición nutricional similares en papel comparados con un alimento mínimamente procesado o 'natural', aún podría tener un efecto más dañino para el cuerpo."

Los alimentos ultraprocesados se elaboran principalmente a partir de sustancias extraídas de alimentos integrales, como grasas saturadas, almidones y azúcares añadidos. También contienen una gran variedad de aditivos para hacerlos más sabrosos, atractivos y estables en conservación.

Ejemplos incluyen productos horneados envasados, cereales azucarados, productos listos para comer o listos para calentar y embutidos de charcutería.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a más de 800 supervivientes italianos de cáncer entre marzo de 2005 y diciembre de 2022. Se les registró durante una mediana de 14,6 años, es decir, la mitad se les hizo un seguimiento más largo y la otra mitad por un periodo más corto.

Todos los participantes proporcionaron datos sobre sus hábitos alimenticios, lo que permitió a los investigadores estimar la cantidad de alimentos ultraprocesados en su dieta diaria.

Los resultados mostraron que las personas que consumían más alimentos ultraprocesados tenían más probabilidades de morir durante el seguimiento, en comparación con las que consumían menos.

Esta asociación se explica en parte por los efectos de estos alimentos sobre la inflamación y la frecuencia cardíaca, según los investigadores. Esos factores representaron el 37% de la relación entre los alimentos ultraprocesados y la muerte tras el cáncer.

"Estos resultados sugieren que el aumento de la inflamación y la frecuencia cardíaca en reposo elevados pueden explicar parcialmente la relación entre un mayor consumo de alimentos ultraprocesados y el aumento de la mortalidad, y ayudar a aclarar cómo el procesamiento de alimentos en sí podría contribuir a peores resultados entre los supervivientes de cáncer", dijo Bonaccio.

Los investigadores afirmaron que sus resultados muestran que reducir el consumo total de alimentos ultraprocesados y sustituirlos por alimentos integrales puede ayudar a la salud de una persona.

"El mensaje principal para el público es que el consumo global de alimentos ultraprocesados importa mucho más que cualquier producto individual", dijo Bonaccio. "Centrarse en la dieta en su conjunto, reducir los alimentos ultraprocesados en general, y orientar el consumo hacia alimentos frescos, poco procesados y caseros es el enfoque más significativo y beneficioso para la salud."

Ofreció una guía sencilla para los compradores.

"Una forma práctica de hacerlo es revisando las etiquetas: los alimentos con más de cinco ingredientes, o incluso solo un aditivo alimentario, probablemente serán ultraprocesados", dijo Bonaccio.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, 4 de febrero de 2026

