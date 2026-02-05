La mayoría de los adolescentes con SII superan los síntomas en la edad adulta, según un estudio

MIÉRCOLES, 4 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Para muchos adolescentes, los calambres y las molestias del síndrome de intestino irritable (SII) pueden parecer una condena de por vida.

Pero un nuevo estudio a largo plazo ofrece buenas noticias: la mayoría de los adolescentes con esta condición probablemente entrarán en la adultez sin síntomas.

Investigadores de la Universidad de Gotemburgo y del Instituto Karolinska en Suecia siguieron a más de 2.500 personas nacidas en los años 90 para seguir cómo cambiaba su salud digestiva al convertirse en adultas.

Los participantes fueron evaluados a los 16 años y de nuevo a los 24 utilizando evaluaciones médicas estándar para el SII.

Los resultados, publicados recientemente en la revista Gastroenterology, sugieren que la salud digestiva es más flexible de lo que se pensaba.

Dos tercios de los jóvenes de 16 años que inicialmente cumplían los criterios para el SII ya no tenían la condición ocho años después, según el estudio.

"Nuestros resultados muestran que el SII en la adolescencia no es una condición estática", dijo la autora principal Jessica Sjölund, médica investigadora en gastroenterología en la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

"Para muchos, los síntomas mejoran con el tiempo y, al mismo tiempo, ahora podemos identificar mejor a quienes tienen mayor riesgo de problemas persistentes", añadió en un comunicado de prensa.

Aunque el pronóstico es positivo para muchos, el 34% de los jóvenes adultos vieron que sus síntomas de SII persistieron.

Los investigadores pudieron identificar algunos de los factores que predecían síntomas persistentes del SII en este grupo.

El factor más fuerte para predecir tener SII a los 24 años fue recibir un diagnóstico a los 16.

Otros factores que aumentaron el riesgo de que el SII se prolongue hasta los 20 años incluyeron altos niveles de estrés psicológico, mala calidad del sueño, hipersensibilidades alimentarias y una valoración generalmente más baja de la propia salud.

La historia familiar también jugó un papel importante. Los adolescentes con al menos uno de los padres que sufría SII tenían muchas más probabilidades de presentar problemas persistentes.

Esta conexión sugiere que una combinación de genética y hábitos domésticos compartidos podría contribuir a la enfermedad, señalaron los investigadores.

Los investigadores no encontraron un vínculo significativo con el SII persistente en la dispepsia funcional adolescente, una forma de malestar estomacal sin causa definida.

Tampoco identificaron una relación entre el SII persistente y la nariz tapada o con secreción (rinitis); exposición a mascotas peludas; y seis o más recetas de antibióticos durante la adolescencia y la edad adulta temprana.

La intervención temprana es clave, según los investigadores. Dado que muchos de estos factores de riesgo están relacionados con el estilo de vida y el bienestar mental, los hallazgos sugieren que la adolescencia es una ventana de oportunidad significativa para cambiar el curso de la enfermedad.

"Las intervenciones tempranas durante la adolescencia relacionadas con el sueño, el bienestar mental y los trastornos gastrointestinales, así como las intervenciones dirigidas a familias con agrupación de SII, podrían reducir el riesgo de síntomas a largo plazo más adelante en la vida", dijo el coautor del estudio, el Dr. Magnus Simrén , en un comunicado de prensa. Es profesor de gastroenterología en la Universidad de Gotemburgo.

Los expertos sugieren que, al centrarse en la salud digestiva, el manejo del estrés y una mejor higiene del sueño, las familias podrían convertir una lucha potencialmente de por vida en un obstáculo temporal.

Más información

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales ofrece más información sobre cómo comprender y gestionar los síntomas del SII.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Gotemburgo, 2 de febrero de 2026; Gastroenterología, 13 de enero de 2026