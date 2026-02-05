El vínculo temprano con el padre podría afectar la salud de un niño años después, según un estudio

MIÉRCOLES, 4 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Durante décadas, los investigadores culparon principalmente a las madres cuando los niños desarrollaban problemas de salud mental o física a largo plazo.

Ahora, un nuevo estudio sugiere que alguien más podría tener un papel más importante de lo que se pensaba: papá.

A los 7 años, los niños cuyos padres les atencionaban menos a los 10 meses tenían más probabilidades de presentar signos de peor salud, incluyendo mayor inflamación y azúcar en sangre, encontraron investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania.

El estudio, publicado recientemente en la revista Health Psychology, siguió a familias cuando los bebés tenían 10 meses y luego de nuevo a los 2 y 7 años.

Los científicos observaron sesiones cortas de juego con madres, padres y bebés. Más tarde, los niños se sometieron a análisis de sangre.

Descubrieron que los padres menos implicados con sus bebés a menudo tenían dificultades para coparentalizar. Algunos se retiraron, mientras que otros competían con las madres por la atención del niño.

A los 7 años, los niños de estas familias tenían más probabilidades de mostrar niveles más altos de proteína C reactiva (PCR), un marcador de inflamación, y HbA1c, una medida del azúcar en sangre a largo plazo.

El comportamiento de las madres no mostraba el mismo patrón.

"Por supuesto, esperábamos que la dinámica familiar, todos en la familia, padres y madres, afectaran al desarrollo infantil -- pero en este caso solo fueron padres", dijo Alp Aytuglu, investigador postdoctoral en Penn State y autor del estudio.

Dijo que cuando el comportamiento del padre en las interacciones a tres bandas es negativo, "entonces empezamos a ver cómo esa negatividad potencialmente se traslada a la familia y eventualmente afecta a la salud infantil."

El equipo de investigación estudió sesiones de juego grabadas en vídeo de 18 minutos y puntuó a los padres sobre sensibilidad, comportamiento positivo y hábitos de coparentalidad como el retraimiento o la competición.

Más tarde, cuando los niños cumplieron 7 años, los investigadores analizaron cuatro marcadores de salud utilizando muestras de sangre pinchadas en el dedo.

Surgieron dos patrones claros:

Los padres que fueron más cariñosos desde el principio compartieron mejor la crianza. Los niños de esas familias tenían menor inflamación y niveles de azúcar en sangre más saludables.

Estos marcadores afectan a la salud durante un largo periodo de tiempo, según los investigadores, lo que significa que los niños con niveles más altos podrían enfrentarse a mayores riesgos de enfermedades crónicas más adelante en la vida.

"Esto no significa que solo importen los padres, no las madres", dijo Hannah Schreier, coautora del estudio, profesora asociada de salud bioconductual en Penn State, a The New York Times.

En cambio, explicó, los padres comprometidos pueden ayudar a mejorar la salud emocional de toda la familia.

Los investigadores sugirieron algo que llaman la "hipótesis de la vulnerabilidad del padre". Propone que los padres pueden reaccionar de forma más fuerte al estrés en la relación, que puede repercutir en el hogar y afectar a la salud de los niños.

Otra posible razón: los bebés suelen pasar más tiempo a solas con las madres, lo que hace que el comportamiento de los padres durante las interacciones en grupo destaque más.

"Es una oportunidad perdida para ese padre que tiene que ir a ganar dinero", dijo Aytuglu, señalando que los programas de permiso familiar podrían ayudar a ambos padres a pasar más tiempo temprano con sus hijos.

Greg Miller, profesor de psicología en la Universidad Northwestern que revisó los hallazgos, dijo que la mayoría de los estudios anteriores apenas incluían a los padres.

Existe una suposición de larga duración de que "las madres son las más importantes en la formación del bienestar de los niños", dijo Miller. "No sabemos qué papel juegan los padres porque no los hemos estudiado."

La nueva investigación es solo un estudio, añadió, "así que todos estamos haciendo preguntas, pero sin duda es una pista tentadora."

Sarah Schoppe-Sullivan, profesora de psicología en la Universidad Estatal de Ohio, también revisó los hallazgos. Enfatizó que el estudio no demuestra que el comportamiento de los padres causara los efectos en la salud de los niños, solo que existe una asociación.

"La gente tiende a sacar conclusiones precipitadas sobre la causa y el efecto", dijo.

Schoppe-Sullivan añadió que la mayoría de las familias en el estudio eran hogares blancos, de clase media y con dos padres, lo que limita la ampliedad de los resultados.

Más información

All For Kids abarca más sobre el impacto del padre en el desarrollo infantil.

FUENTE: The New York Times, 3 de febrero de 2026