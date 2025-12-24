Argán: el aceite que transforma el cabello seco y controla el frizz

El aceite de argán destaca como aliado clave para la nutrición, reparación e hidratación del cabello, brindando brillo y suavidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de argán se ha consolidado como un referente en la nutrición, reparación e hidratación capilar, gracias a su capacidad para eliminar el frizz, realzar el brillo y proteger la fibra del cabello frente a agresiones externas.

Este ingrediente, originario de Marruecos, es valorado por quienes buscan un cabello saludable y resistente al encrespamiento; es decir, rebelde, desordenado y esponjoso.

La alta concentración de antioxidantes y vitamina E del aceite de argán fortalece la fibra capilar y protege el cabello frente a factores ambientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades del aceite de argán y sus beneficios para el cabello

El aceite de argán sobresale por su alta concentración de ácidos grasos esenciales, en particular linoleico y oleico, además de antioxidantes y vitamina E.

Su composición garantiza una acción reparadora profunda, que favorece la hidratación de la fibra capilar y el sellado de las cutículas. Además, sus componentes permiten restaurar la vitalidad y la resistencia del pelo, incluso cuando presenta sequedad o daños notables.

Usarlo regularmente ocasiona diferentes beneficios, entre los que destacan:

Reparación de cabellos dañados o expuestos a factores ambientales. Hidratación duradera y suavidad que se percibe al instante. Brillo inmediato que facilita el desenredado y refuerza la estructura de la fibra para prevenir la rotura y la pérdida de fuerza. Reducción del frizz y el encrespamiento, pues sella la cutícula y dificulta la absorción de humedad ambiental.

Aplicar aceite de argán de medios a puntas sobre el cabello limpio y seco favorece la distribución y potencia todos sus beneficios capilares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a su adaptabilidad, se puede aplicar sobre todo tipo de cabellos, incluidas las melenas finas y delicadas. Además, actúa como una barrera protectora frente al calor de secadores, planchas o rizadores, lo que ayuda a mantener la salud y la fortaleza de la fibra capilar.

Cómo usar el aceite de argán para aprovechar todos sus beneficios

De acuerdo con el sitio web Druni, se recomienda colocar el aceite de argán principalmente de medios a puntas, evitando la raíz, salvo en casos de extrema sequedad.

En caso de tener cabello corto o de media longitud, con dos o tres gotas basta. En ambos casos, deben masajearse sobre el pelo limpio y seco, o si se prefiere, sobre cabello húmedo.

Posteriormente, se debe peinar con un peine de púas anchas para facilitar la distribución uniforme del producto y optimizar sus efectos.

El aceite de argán funciona como barrera contra el calor de secadores y planchas, ayudando a preservar la salud y fortaleza capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuánto se debe aplicar el aceite de argán

La frecuencia de aplicación dependerá de las necesidades personales. En caso de tener el cabello muy seco o dañado, se puede usar varias veces a la semana, incluso todos los días si lo deseas. Si el cabello es saludable, una o dos veces por semana es suficiente para mantenerlo hidratado y protegido.

Para potenciar los resultados, se aconseja dejar actuar el aceite durante la noche y lavar el cabello al día siguiente, lo que permite notar mejoras significativas desde la primera semana de uso.

La textura ligera y versátil del aceite de argán lo convierte en la opción ideal para todo tipo de cabellos, incluidos los más finos y delicados.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que textura ligera del aceite de argán evita la formación de residuos grasos y lo hace apto incluso para cabellos finos. Su versatilidad permite integrarlo en distintas rutinas de cuidado, adaptándolo a cada tipo de cabello para personalizar los beneficios y optimizar resultados en cada aplicación.