¿Puede funcionar enviar mensajes de texto a tu terapeuta? Un nuevo estudio dice que sí

VIERNES, 31 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Un número creciente de estadounidenses recurre a la terapia por mensaje de texto, y una nueva investigación sugiere que puede ser tan efectiva como las sesiones de video tradicionales para algunos pacientes.

En un estudio publicado el 30 de octubre en la revista JAMA Network Open, los investigadores encontraron que las personas con depresión leve a moderada que usaban terapia basada en texto mostraban mejoras similares a las que recibían terapia semanal basada en vídeo.

El ensayo clínico involucró a 850 adultos asignados al azar a videoterapia semanal o mensajes ilimitados con un terapeuta autorizado durante 12 semanas.

Al final del estudio, ambos grupos informaron mejoras similares en los síntomas de depresión.

"Nos sorprendió gratamente ver que era tan bueno como la videoterapia semanal", dijo a The New York Times la coautora del estudio, Patricia Areán, ex profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. "Realmente no encontramos ninguna diferencia en los resultados".

El estudio fue apoyado por Talkspace, una plataforma digital de salud mental de rápido crecimiento, que colaboró con los investigadores para realizar el ensayo.

Areán dijo que la compañía estaba buscando datos del mundo real para respaldar el posible reembolso del seguro por atención basada en texto, un servicio que la mayoría de las aseguradoras no cubren.

"Sabían que necesitaban datos", agregó Areán.

Los expertos dicen que los resultados podrían ser particularmente importantes para las personas que tienen dificultades para asistir a citas tradicionales o virtuales.

La terapia basada en texto "podría encajar en un modelo de atención escalonada", dijo a The Times la Dra. Jane Zhu, profesora asociada de medicina de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón en Portland, que no participó en el estudio.

Eso significa comenzar con opciones de menor intensidad, como los mensajes, y pasar a una atención más intensiva cuando sea necesario, explicó Zhu.

Los investigadores también encontraron que las personas eran menos propensas a abandonar la terapia basada en texto en comparación con las sesiones de video.

Pero los pacientes en el grupo de video dijeron que sus terapeutas eran un poco más cálidos y compasivos, lo que sugiere que el vínculo creado en las sesiones cara a cara aún puede ser un poco más fuerte.

Areán también dijo que no hubo eventos adversos en el juicio. Pero quedan preguntas sobre cómo construir una conexión cuando el paciente y el terapeuta no pueden verse.

El estudio excluyó a las personas con afecciones graves de salud mental, incluida la psicosis o los pensamientos suicidas, por lo que la terapia de texto puede no ser apropiada para todos.

Además, durante la pandemia, el número de estadounidenses en terapia se duplicó con creces, pasando de aproximadamente el 4% de la población al 8.5% en 2021.

El Dr. Mark Olfson, profesor de psiquiatría del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, dijo que los hallazgos respaldan dar a los pacientes más opciones.

A las personas con depresión más leve "se les podría ofrecer razonablemente una opción" entre terapia de texto y videoterapia, dijo a The Times.

FUENTE: The New York Times, 30 de octubre de 2025