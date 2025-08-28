Prueba de aliento para la diabetes en desarrollo

MIÉRCOLES, 27 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Detectar la diabetes pronto podría ser tan fácil como respirar en un dispositivo, señala un estudio reciente.

Una prueba de aliento experimental clasificó a pacientes con diabetes tipo 2 de personas sanas, según sus exhalaciones, informan los investigadores en la edición de septiembre de la revista Chemical Engineering Journal.

"Este sensor solo requiere que exhale en una bolsa, sumerja el sensor y espere unos minutos para obtener los resultados", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Huanyu "Larry" Cheng, profesor asociado de ciencias de la ingeniería y mecánica en Penn State.

Si se valida, esta prueba podría resultar más simple que los complicados análisis de sangre y análisis de laboratorio que ahora se requieren para diagnosticar la diabetes, dijeron los investigadores.

De los 37 millones de adultos con diabetes en EE. UU., alrededor de 1 de cada 5 no sabe que tiene la afección, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

El sensor detecta acetona, un subproducto químico de la producción de energía en el cuerpo humano.

El aliento de todos contiene acetona, pero los niveles elevados de acetona indican que una persona tiene diabetes, dijeron los investigadores.

Los investigadores expusieron el sensor al aliento de 51 personas con diabetes tipo 2 y 20 voluntarios sanos, todos los cuales exhalaron en bolsas de papel de aluminio.

El sensor respondió de forma distinta a las personas con diabetes tipo 2, mostraron los resultados.

Además, la respuesta del sensor se rastreó con los niveles de azúcar en sangre de los participantes. Esto muestra que con el trabajo, el sensor podría ser lo suficientemente potente como para ayudar a rastrear los niveles de azúcar en la sangre de forma regular, en lugar de solo como una simple prueba para la diabetes, dijo Cheng.

"Si pudiéramos comprender mejor cómo cambian los niveles de acetona en el aliento con la dieta y el ejercicio, de la misma manera que vemos fluctuaciones en los niveles de glucosa dependiendo de cuándo y qué come una persona, sería una oportunidad muy emocionante para usar esto para aplicaciones de salud más allá del diagnóstico de diabetes", dijo Cheng.

Los investigadores planean mejorar el sensor para que pueda usarse directamente debajo de la nariz de una persona o colocarse en el interior de una máscara, para que sea más fácil de usar.

Más información

La Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association) ofrece más información sobre el diagnóstico de la diabetes.

FUENTE: Penn State, comunicado de prensa, 25 de agosto de 2025