Salud

Prueba de aliento para la diabetes en desarrollo

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 27 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Detectar la diabetes pronto podría ser tan fácil como respirar en un dispositivo, señala un estudio reciente.

Una prueba de aliento experimental clasificó a pacientes con diabetes tipo 2 de personas sanas, según sus exhalaciones, informan los investigadores en la edición de septiembre de la revista Chemical Engineering Journal.

"Este sensor solo requiere que exhale en una bolsa, sumerja el sensor y espere unos minutos para obtener los resultados", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Huanyu "Larry" Cheng, profesor asociado de ciencias de la ingeniería y mecánica en Penn State.

Si se valida, esta prueba podría resultar más simple que los complicados análisis de sangre y análisis de laboratorio que ahora se requieren para diagnosticar la diabetes, dijeron los investigadores.

De los 37 millones de adultos con diabetes en EE. UU., alrededor de 1 de cada 5 no sabe que tiene la afección, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

El sensor detecta acetona, un subproducto químico de la producción de energía en el cuerpo humano.

El aliento de todos contiene acetona, pero los niveles elevados de acetona indican que una persona tiene diabetes, dijeron los investigadores.

Los investigadores expusieron el sensor al aliento de 51 personas con diabetes tipo 2 y 20 voluntarios sanos, todos los cuales exhalaron en bolsas de papel de aluminio.

El sensor respondió de forma distinta a las personas con diabetes tipo 2, mostraron los resultados.

Además, la respuesta del sensor se rastreó con los niveles de azúcar en sangre de los participantes. Esto muestra que con el trabajo, el sensor podría ser lo suficientemente potente como para ayudar a rastrear los niveles de azúcar en la sangre de forma regular, en lugar de solo como una simple prueba para la diabetes, dijo Cheng.

"Si pudiéramos comprender mejor cómo cambian los niveles de acetona en el aliento con la dieta y el ejercicio, de la misma manera que vemos fluctuaciones en los niveles de glucosa dependiendo de cuándo y qué come una persona, sería una oportunidad muy emocionante para usar esto para aplicaciones de salud más allá del diagnóstico de diabetes", dijo Cheng.

Los investigadores planean mejorar el sensor para que pueda usarse directamente debajo de la nariz de una persona o colocarse en el interior de una máscara, para que sea más fácil de usar.

Más información

La Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association) ofrece más información sobre el diagnóstico de la diabetes.

FUENTE: Penn State, comunicado de prensa, 25 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Daypruebadealientoparaladiabetesendesarrollo

Últimas Noticias

El simple hábito que podría mejorar la calidad del sueño de los adultos jóvenes, según la ciencia

Una investigación internacional analizó a más de 2.000 personas de entre 17 y 25 años en tres países y comprobó que esta rutina puede influir positivamente en el bienestar diario y ayudar a afrontar días con poco descanso nocturno

El simple hábito que podría

Eccema o psoriasis: guía esencial para diferenciarlas y prevenir complicaciones

Ambas afecciones presentan síntomas similares, pero mientras una suele asociarse con alergias desde la infancia, la otra es una condición autoinmune que puede derivar en artritis y problemas cardiovasculares si no se trata a tiempo

Eccema o psoriasis: guía esencial

La impactante historia de la mujer de 70 años que venció un grave problema de salud y levanta más de 100 kilos

Roshni Devi Sangwan estuvo casi veinte años enfrentando dolores crónicos y problemas de movilidad debido a una lesión en la columna y artrosis en la rodilla. A los 68 años, motivada por su hijo y tras una caída, dio el primer paso en el gimnasio

La impactante historia de la

Cuáles son los 9 beneficios del repollo para la salud

Con solo 24 kilocalorías por cada 100 gramos, este alimento aporta fibra, vitaminas y minerales. Su consumo aumenta la sensación de plenitud, facilita el control del hambre y puede apoyar la búsqueda de reducción del sobrepeso

Cuáles son los 9 beneficios

El valor nutricional de las algas marinas y sus beneficios comprobados para la salud

Este alimento aporta fibra, proteínas y minerales que favorecen el bienestar digestivo, cardiovascular e inmunológico en personas que buscan una dieta equilibrada y saludable

El valor nutricional de las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Auditoria en la ANDIS: el

Auditoria en la ANDIS: el Gobierno sostiene que se pagó 27% más caro un medicamento para la leucemia

Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA: “Cada dólar invertido en VIH ahorra otros 28 y salva millones de vidas”

Cuáles son los vehículos, terrenos, joyas y otros bienes incautados al delito que subastará Santa Fe

Allanaron a ex funcionarios de Comodoro Rivadavia en el marco de una causa de corrupción con fondos para una emergencia climática

El simple hábito que podría mejorar la calidad del sueño de los adultos jóvenes, según la ciencia

INFOBAE AMÉRICA
La infraestructura oculta de la

La infraestructura oculta de la IA: anatomía del boom mundial de los centros de datos

Nvidia prevé ingresos récord impulsados por la demanda de chips de inteligencia artificial

Receta de lasaña de verduras, rápida y fácil

El Gobierno de Luis Arce apeló a las decisiones favorables a los opositores bolivianos acusados por la crisis de 2019

Por qué cada 27 de agosto se celebra el ‘Día por qué sí’ y cuál es la peculiar historia detrás de la fecha

TELESHOW
Andrés Gil se mostró en

Andrés Gil se mostró en público con Cande Vetrano luego de los rumores de infidelidad

La publicación que encendió los rumores de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “No puedo contar nada”

Natalie Weber reveló cómo vencer al cáncer le enseñó a vivir el presente: “No necesito más que esto”

Graciela Alfano opinó sobre la infidelidad de Gimena Accardi con Nico Vázquez: “Hiciste un quiebre”

Nora Colosimo compartió el sueño que alcanzó durante su estadía en Italia: “Mi corazón estalla de emoción”