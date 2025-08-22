Salud

Las infecciones por bacterias carnívoras se están propagando a nuevas áreas

Healthday Spanish

Por Deanna Neff HealthDay Reporter

Guardar

JUEVES, 21 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Los expertos en salud de todo el país están emitiendo advertencias sobre un aumento en las infecciones por una bacteria "carnívora" conocida como Vibrio vulnificus.

Típicamente encontradas en las aguas cálidas y saladas de la costa del Golfo, las bacterias ahora están apareciendo en nuevas áreas, y los expertos señalan el cambio climático como un factor clave en su migración hacia el norte a lo largo de la costa este, informa The Associated Press .

Las bacterias prosperan en agua cálida y salobre, una mezcla de agua dulce y salada que se encuentra en estuarios y lagunas. Si bien la mayoría de las infecciones se reportan entre mayo y octubre en los estados de la costa del Golfo, se han documentado casos tan al norte como Nueva Inglaterra, donde un caso reciente en Cape Cod de Massachusetts provocó una alerta de salud pública.

Vibrio vulnificus es un tipo particularmente peligroso de bacteria Vibrio .

Si bien la mayoría de las más de 1,000 enfermedades por Vibrio reportadas cada año en los EE. UU. son menos graves, Vibrio vulnificus representa alrededor de 200 casos. Hasta 1 de cada 5 casos termina en muerte, mucho más que otras cepas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Un hombre de Florida, Bernie Stewart, se considera afortunado de haber sobrevivido a una infección en 2019 que requirió 10 cirugías durante tres meses para extirpar el tejido en descomposición.

Para él, el mensaje es claro: "Esto no es nada con lo que jugar".

Las personas pueden infectarse de dos maneras. La primera es comer mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras, que filtran las bacterias del agua.

La segunda y más común forma es cuando las bacterias ingresan al cuerpo a través de una herida abierta, un tatuaje o perforación reciente u otro tipo de ruptura en la piel mientras está en el océano o en agua salobre.

El Dr. Fred López es especialista en enfermedades infecciosas en el Centro de Ciencias de la Salud de LSU en Nueva Orleans. Señaló que las aguas de la costa del Golfo representan "la convergencia perfecta de la cantidad correcta de sal y la cantidad correcta de calor para permitir que este organismo prolifere".

La infección grave es más común en personas con sistemas inmunológicos debilitados, enfermedad hepática, diabetes u otras enfermedades crónicas, según los CDC.

Una vez en el torrente sanguíneo, la bacteria puede causar una enfermedad grave y potencialmente mortal. Los antibióticos son la primera línea de defensa, pero algunas infecciones requieren un tratamiento agresivo, incluidas múltiples cirugías para extirpar el tejido muerto y, en algunos casos, incluso la amputación, dicen los CDC.

Los casos fluctúan de un año a otro y dependen de factores como las tormentas tropicales, lo que dificulta la interpretación de los datos de la enfermedad, según un investigador del Hospital de Investigación Pediátrica St. Jude en Memphis, Tennessee.

"Es realmente fácil hacer sonar alarmas innecesarias porque los casos han aumentado, o sentirse demasiado complaciente porque los casos son bajos, [debido a informes incompletos]", dijo el investigador Salvador Almagro-Moreno.

No obstante, estados como Luisiana han visto un aumento alarmante en los casos este verano, con 20 infecciones reportadas y cuatro muertes hasta ahora, según AP.

Más información

El Departamento de Salud de Florida ofrece más información sobre Vibrio vulnificus.

FUENTE: Associated Press, 20 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Los omega-3 podrían proteger contra la miopía

Healthday Spanish

Los omega-3 podrían proteger contra

El vapeo es una puerta de entrada al tabaquismo, según la evidencia

Healthday Spanish

El vapeo es una puerta

El síndrome metabólico se vincula con la enfermedad de Parkinson, según un estudio

Healthday Spanish

El síndrome metabólico se vincula

¿Un rasgo común entre los recién nacidos y los pacientes con Alzheimer?

Healthday Spanish

¿Un rasgo común entre los

Cómo la música suave puede ayudar a controlar la hipertensión y potenciar la salud cardiovascular

Algunas melodías pueden tener un impacto significativo en el bienestar del corazón, afirma un estudio citado por VeryWell Health. Cómo combinar esta práctica con hábitos saludables para alcanzar el bienestar

Cómo la música suave puede
ÚLTIMAS NOTICIAS
Margot Robbie pasó del glamour

Margot Robbie pasó del glamour clásico de Hollywood a la moda vanguardista en su regreso a la alfombra roja

La Libertad Avanza organizó un acto en la Legislatura porteña para homenajear a víctimas del terrorismo

Javier Milei criticó el aumento de los sueldos de los senadores: “Vuelven a hacerlo, escupiendo en la cara de los argentinos”

Caputo dijo que el empresariado argentino “está alineado y comprometido con el proyecto del Gobierno”

Regresan las lluvias y el mal tiempo este viernes: cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos eliminó a un

Estados Unidos eliminó a un alto mando de ISIS en Siria

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la “flota en la sombra” de Irán y redes petroleras internacionales

Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis localidades en Donetsk

Tensión en el mar de China Meridional: Filipinas denunció el despliegue de 14 buques chinos cerca de su encallado BRP Sierra Madre

Trump fijó un plazo de dos semanas para definir el rumbo de las negociaciones de paz en Ucrania

TELESHOW
Juana Repetto mostró las dificultades

Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”

María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el hijo de Laura Laprida y el nieto número 20 del clan

Pampita confesó cuál es el tratamiento estético que más utiliza: “Yo soy una fanática”

Marta Fort mostró las primeras pertenencias que llegaron a su nuevo departamento

La mágica fiesta de cumpleaños de María Inés, la hija de Darío Barassi, inspirada en Encanto