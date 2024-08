Expertos advierten sobre los asientos infantiles apócrifos que se venden en línea

JUEVES, 29 de agosto de 2024 (HealthDay News) -- Jillian Davis se alegró de que un miembro de la familia le regalara un asiento de coche durante su embarazo, que lo compró en línea en un minorista importante.

Pero tras el parto de su hija a finales de junio, un técnico de asientos de coche de su hospital de Salt Lake City le informó de que el asiento era una falsificación insegura.

"Es completamente impactante porque este es mi cuarto hijo y nunca he oído hablar de que esto sea un problema", dijo Davis en un comunicado de prensa del hospital. "Es aterrador pensar que podría haber estado conduciendo con mi hijo en un asiento de seguridad que es peligroso".

Los minoristas en línea están vendiendo asientos infantiles apócrifos que tienen muchas probabilidades de fallar en un accidente, advierten los expertos en salud infantil.

Estos asientos son atractivos porque cuestan mucho menos que las principales marcas, y se venden en destacados sitios web minoristas nacionales a través de vendedores externos, dijeron los expertos.

"Es difícil saber si un asiento de seguridad es falso a partir de una pequeña foto en línea, y muchos padres piensan que encontraron una gran oferta en un minorista importante", dijo Michelle Jamison, gerente del programa de salud comunitaria del Hospital Pediátrico Primario Intermountain, en Salt Lake City.

"Una vez que se dan cuenta de que hay un problema e intentan devolverlo, el sitio del que lo obtuvieron ya ha sido retirado", añadió Jamison en un comunicado de prensa del hospital.

Intermountain Children's ofrece revisiones de asientos de seguridad para ayudar a los padres a instalarlos y usarlos correctamente.

Fue durante estos controles que los expertos comenzaron a notar más de estos asientos falsificados, así como otros que no cumplen con los estándares de seguridad de EE. UU., dijo Jamison.

Los asientos apócrifos parecen legítimos y pueden costar cientos de dólares, pero a muchos les faltan componentes clave que podrían proteger a los niños en un accidente, explicó Jamison.

La mejor manera de evitar un asiento infantil falsificado es comprar directamente en el sitio web de un fabricante de buena reputación, o ir a una tienda en persona para comprar el asiento. Todos estos modelos serán legítimos y cumplirán con los estándares de seguridad.

"Los padres pueden pensar que una compra en la tienda es más cara, pero lo que realmente obtienen es la tranquilidad de que el asiento de seguridad de su hijo es seguro", dijo Jamison. "Si bien algunos modelos son caros, hay otros menos costosos que aún están probados contra choques y son seguros".

Los padres también pueden buscar varias cosas en los asientos infantiles que muestren que cumplen con los estrictos estándares federales de seguridad, dijeron los expertos.

Todos los asientos de seguridad deben llevar una etiqueta del fabricante que incluya el nombre del asiento de seguridad, la fecha de fabricación, la marca, el número de modelo y la fecha de vencimiento.

Esta información es necesaria para registrar un asiento infantil, lo que permite a los fabricantes notificar a los padres sobre cualquier retiro del mercado. Los asientos falsificados no tienen el número.

Las normas de seguridad de EE. UU. también requieren etiquetas de advertencia en los asientos en inglés y español. Estas etiquetas se pueden encontrar en la parte posterior del asiento del automóvil y en el área cerca de donde descansa la cabeza del bebé.

Los asientos falsificados a menudo carecen de estas etiquetas o están escritos en otro idioma, dijeron los expertos. Las etiquetas de los asientos falsos también tienen ocasionalmente errores gramaticales u ortográficos.

La falta de una pinza en el pecho es una señal inmediata de que un asiento de coche no es seguro, añadieron los expertos. Estos clips son obligatorios en los Estados Unidos, pero no en todos los países, por lo que los asientos falsos generalmente no los tienen.

"Si determina que tiene un asiento de seguridad falsificado, deje de usarlo de inmediato y comuníquese con el minorista para notificarles que vendieron un asiento de seguridad falsificado", dijo Jamison. "Es posible que pueda recuperar el costo del asiento si usó una tarjeta de crédito o lo compró a través de un minorista importante".

Más información

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) ofrece más información sobre los asientos de seguridad.

FUENTE: Intermountain Primary Children's Hospital, comunicado de prensa, 27 de agosto de 2024