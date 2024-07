“Mitos de la hepatitis C”: cómo es la campaña de testeos gratuitos que se realizará en 30 hospitales

Asociación Buena Vida acompaña gratuitamente a los pacientes con hepatitis C para que reciban el tratamiento adecuado y se curen lo antes posible, desmitificando falsas creencias sobre la enfermedad y su tratamiento (Getty Images)

La hepatitis C es una infección vírica que causa la inflamación del hígado, explica la Clínica Mayo. “La hepatitis C puede derivar en graves daños hepáticos. El virus de la hepatitis C (VHC) se propaga a través del contacto con sangre que contiene el virus”, señala.

Pero muchas personas con hepatitis C no saben que la tienen, afirma la entidad médica. “Esto se debe principalmente a que los síntomas pueden tardar décadas en aparecer”. Sin embargo, también ocurre por falsas creencias, que hace que no se tome real conciencia de la enfermedad y de la importancia de su diagnóstico y tratamiento.

La Asociación Buena Vida está buscando pacientes que sepan que tienen hepatitis C, pero no hayan vuelto al médico porque creen en mitos arraigados como que esta enfermedad no es grave porque no da síntomas, que no tiene cura, que el tratamiento tiene efectos adversos complejos o que no podrían costear los medicamentos. Todas esas falsas creencias hacen que miles de pacientes se dejen estar y puedan experimentar complicaciones severas en el futuro, como cirrosis, cáncer de hígado, falla hepática y requerir trasplante.

En la actualidad, una vez detectada, la hepatitis C se puede curar en pocas semanas, y casi sin efectos adversos (Foto: Getty)

Por eso, desde Buena Vida activaron una campaña que explica la realidad detrás de esos mitos e invita a los pacientes a ponerse en contacto con la asociación para que los asesore, en forma completamente gratuita, para tener una consulta médica con algún profesional de la salud de su zona, que pueda -en poco tiempo- solicitar estudios confirmatorios e indicar el tratamiento que corresponda para que se curen lo antes posible. Todo en forma absolutamente gratuita, sin costo para el paciente.

“Realizamos una encuesta e identificamos las razones infundadas por las que muchos pacientes con hepatitis C se habían dejado estar y tal vez se habían acercado a nuestra organización cuando la enfermedad ya se encontraba avanzada, con daño irreversible en el hígado. Por eso, queremos llegar antes y salimos a buscar a los pacientes desmitificando todo lo que atente contra la posibilidad de poner en primer lugar a su salud y curarse pronto”, explicó Rubén Cantelmi, paciente curado y presidente de la Asociación Buena Vida, que trabaja para acompañar a las personas con enfermedades del hígado.

Antes de los medicamentos modernos, denominados ‘antivirales de acción directa’, los tratamientos eran prolongados en el tiempo, con efectos adversos significativos y la tasa de curación era baja o modesta. Hoy, la realidad es completamente diferente. En 8 a 12 semanas, prácticamente sin efectos adversos, la enfermedad se cura en el 98% de los casos.

La campaña de Buena Vida busca desmitificar la hepatitis C y educar a los pacientes sobre la curabilidad de la enfermedad, promoviendo testeos gratuitos y tratamientos modernos sin efectos adversos Prueba de Hepatitis C ESPAÑA EUROPA SALUD MADRID HAILSHADOW

Por eso es importante que los pacientes vuelvan al consultorio y retomen su camino a la cura. Contra la creencia de que no se accederá a esos medicamentos por su costo, la realidad es que están cubiertos al 100% por obras sociales, prepagas y el Estado. Además, si surgieran obstáculos de algún tipo, desde Buena Vida brindan acompañamiento gratuito para asesorar a los pacientes hasta que logren curarse.

Testearse una vez en la vida

En el marco del Día Mundial de las Hepatitis Virales, que es este 28 de julio, se propusieron darle visibilidad a esta problemática en todo el país. Su campaña general se alinea con la estrategia internacional denominada ‘de microeliminación’, que consiste en dirigirse específicamente a grupos de riesgo o pacientes diagnosticados.

Sin embargo, esta es una enfermedad silenciosa que no da síntomas durante años o décadas y se calcula que de cada 10 personas que tienen hepatitis C entre 6 y 7 todavía no lo saben. Por eso también es importante que todos los mayores de 18 años soliciten a su médico el test de la hepatitis C.

En el marco del Día Mundial de las Hepatitis Virales, Buena Vida promueve la importancia de testearse para hepatitis C, una enfermedad silenciosa que no da síntomas durante años y puede tener graves consecuencias para la salud (Getty Images)

Buena Vida está acompañando detecciones gratuitas de hepatitis C en distintos puntos del país. Habrá testeos gratuitos en alrededor de 30 hospitales de CABA, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Tandil, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Juan, San Luis, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, entre otros.

Para conocer el detalle de hospitales, días y horarios en los que los mayores de 18 pueden acercarse sin turno para ser testeados y acceder al resultado en pocos minutos, visitar el Instagram de Buena Vida .

“Todos pudimos haber estado expuestos a contraer este virus al entrar en contacto con sangre contaminada, como en la realización de un tatuaje, un piercing, al recibir una transfusión, en un tratamiento de belleza, una cirugía o un tratamiento odontológico, siempre que no se hayan tomado las medidas de esterilización adecuadas. Ahora existe mucha más conciencia, aunque el riesgo no esté 100% neutralizado, por eso es clave testearse”, concluyeron desde Buena Vida.