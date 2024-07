La telemedicina podría ayudar a las personas que luchan contra la adicción a los opioides a seguir con el tratamiento

JUEVES, 28 de julio de 2024 (HealthDay News) -- La telemedicina podría ser una mejor forma de hacer que los adictos a los opioides busquen y sigan el tratamiento, sugiere un estudio reciente.

Las personas remitidas a una clínica de tratamiento de adicciones tras una evaluación de telemedicina eran más propensas a acudir a su primera cita que aquellas cuya derivación resultó de una visita a la sala de emergencias, informaron los investigadores en una edición reciente de la revista Journal of Substance Use and Addiction Treatment.

Los referidos al tratamiento de la adicción a través de la telemedicina también eran más propensos a seguir el programa durante al menos un mes.

"Nuestro estudio muestra que los pacientes remitidos por la telemedicina son más propensos a hacer un seguimiento al principio, y aun así ser retenidos en la atención a los 30 días", señaló el investigador principal, el Dr. Joshua Lynch, profesor asociado de medicina de emergencias de la Universidad de Buffalo, en Nueva York.

La recuperación a largo plazo de la adicción requiere una atención constante, que implica visitas ambulatorias repetidas, además del uso continuo de medicamentos de tratamiento como la buprenorfina o la metadona, apuntaron los investigadores.

"Los pacientes con trastorno por uso de opioides con frecuencia buscan atención en momentos de crisis en los departamentos de emergencias", señaló el investigador sénior, el Dr. Brian Clemency, profesor de medicina de emergencias de la Universidad de Buffalo. "Sin embargo, el departamento de emergencias puede no ser una buena opción para todos los pacientes. Queríamos ver si la telemedicina podía usarse como una puerta de entrada a la atención continua".

En el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 400 pacientes remitidos a un tratamiento para la adicción entre octubre de 2020 y septiembre de 2022 a través de una red afiliada a la Universidad de Buffalo.

Aproximadamente un 65 por ciento de las personas remitidas a través de una llamada de telemedicina se presentaron en su primera cita clínica, en comparación con apenas un 32 por ciento de las remitidas a través de una visita a la sala de emergencias, mostraron los resultados.

Además, un 53 por ciento de los pacientes de telemedicina seguían en tratamiento tras 30 días, frente a un 22 por ciento de los remitidos de una sala de emergencias, apuntaron los investigadores.

Podría ser que los médicos y las enfermeras que manejan los servicios de telemedicina tengan una capacitación mejor y más específica para lidiar con la adicción a los opioides, apuntaron los investigadores.

"Intentar educar a cientos de proveedores del departamento de emergencias sobre el enfoque del trastorno por uso de opioides, la evaluación, el inicio de la medicación y la vinculación con el tratamiento es muy difícil", señaló el investigador , el Dr. Renoj Varughese, profesor asistente de medicina de emergencias de la Universidad de Buffalo. "Los departamentos de emergencias pueden tener diferentes enfoques y diferentes niveles de interés en cómo tratan a estos pacientes".

La telemedicina también podría ser una mejor opción, porque permite a los adictos buscar ayuda de forma rápida y privada, añadieron los investigadores.

"La telemedicina nos permite ofrecer una atención con un estigma mínimo, desde el propio hogar del paciente, con una espera mínima", dijo Lynch en un comunicado de prensa de la universidad. "Nos da la capacidad de tomarnos un tiempo y realmente brindar una atención personalizada efectiva".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre el tratamiento de la adicción.

FUENTE: Universidad de Buffalo, comunicado de prensa, 15 de julio de 2024