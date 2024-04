Grupos antitabaco demandan nuevamente a la FDA por retrasos en la prohibición del mentol

MIÉRCOLES, 3 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Tres grupos antitabaco anunciaron el martes que han demandado al gobierno de EE. UU. una vez más, después de que no cumpliera con el plazo más reciente para promulgar una prohibición de los cigarrillos mentolados.

Esta es la segunda demanda que los demandantes (el Consejo de Liderazgo para el Control del Tabaco Afroamericano, Acción sobre el Tabaquismo y la Salud y la Asociación Médica Nacional) han presentado contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. por los retrasos en la prohibición de los cigarrillos mentolados.

La primera demanda, presentada en 2020, exigía que la FDA añadiera el mentol a su lista de sabores prohibidos por razones de salud pública. Una vez que la agencia comenzó a tomar medidas sobre el tema, esa demanda fue desestimada.

En la última demanda, los grupos afirman que la agencia no cumplió con la fecha límite de marzo para emitir una regla final sobre la prohibición del mentol. Los cigarrillos mentolados son particularmente populares en la comunidad negra.

"Debido a la inacción de los demandados, las compañías tabacaleras han continuado usando cigarrillos mentolados para atacar a los jóvenes, las mujeres y la comunidad negra, todo en detrimento de la salud pública", afirma la demanda.

"Como médicos afroamericanos, estamos profundamente preocupados por los continuos retrasos en la finalización de la prohibición de los cigarrillos mentolados por parte de la FDA", dijo la Dra. Yolanda Lawson, presidenta de la Asociación Médica Nacional, en un comunicado de prensa en el que anunció la demanda. "Nuestros pacientes, más que cualquier otro grupo, quedan discapacitados y mueren prematuramente debido al uso continuo de estos cigarrillos".

Todos los cigarrillos saborizados, excepto los mentolados, se prohibieron por primera vez en 2009. La FDA ha estado considerando una prohibición del mentol durante más de una década, reportó CNN .

"Estamos extremadamente decepcionados de vernos obligados a presentar esta segunda demanda contra la FDA en apoyo de la protección de los estadounidenses de los cigarrillos mentolados", señaló en el comunicado de prensa Laurent Huber, director ejecutivo de Action on Smoking and Health. "La propia investigación de la FDA confirma que una prohibición del mentol salvaría vidas; No hay ninguna razón científica para retrasar la finalización de esta norma".

La FDA le dijo a CNN que no comenta sobre litigios pendientes, pero "sigue comprometida a emitir los estándares de productos de tabaco para el mentol en los cigarrillos y caracterizar los sabores en los cigarros lo más rápido posible; estas normas se han presentado [a la Oficina de Administración y Presupuesto] para su revisión, que es el paso final en el proceso de elaboración de normas".

Pero los demandantes dijeron que el momento de actuar está atrasado desde hace mucho tiempo.

"La persecución implacable y racista de la industria tabacalera ha matado a demasiados miembros de la comunidad negra", señaló en el comunicado de prensa Carol McGruder, copresidenta del Consejo de Liderazgo para el Control del Tabaco Afroamericano. "Si las vidas negras realmente importan, ¡entonces debemos poner fin a la venta de cigarrillos mentolados y hacerlo ahora!"

Los estudios sobre los beneficios de la prohibición del mentol son abundantes.

En un periodo de 20 años, podría reducir los costos de atención de la salud entre todos los fumadores adultos en unos 1.620 millones de dólares, encontró un estudio reciente. También salvaría hasta 654,000 vidas en 40 años, incluidas 255,000 vidas negras, según un estudio de 2022 .

Mientras tanto, un estudio de 2020 mostró que, si bien el 43% de todos los fumadores adultos fumaban mentolados, más del 83% de los fumadores negros lo hacían. Pero en un plazo de cinco años, la eliminación de los cigarrillos mentolados podría cerrar la brecha en las muertes por cáncer de pulmón, encontró otro informe .

"La administración sigue perdiendo la oportunidad de dejar un legado significativo y duradero de salud pública, salvar vidas y alcanzar sus metas de Cancer Moonshot al no finalizar estas reglas", señaló en un comunicado de prensa la Dra. Karen Knudsen, directora ejecutiva de la Sociedad Americana Contra El Cáncer y de la Red de Acción contra el Cáncer (American Cancer Society) y de la Red de Acción contra el Cáncer.

La Asociación Americana del Pulmón (ALA, por sus siglas en inglés) tampoco forma parte de la demanda, pero expresó su apoyo.

"Los hallazgos de la FDA muestran que los cigarrillos mentolados no son apropiados para la protección de la salud pública. Es frustrante que el retraso continuo de las reglas mentoladas haya obligado a nuestros socios a volver a los tribunales", dijo el presidente y director ejecutivo de ALA, Harold Wimmer , en un comunicado de prensa.

Es probable que la FDA tenga unos dos meses para responder a la demanda en los tribunales, dijo a CNN el abogado de los grupos, Christopher Leung.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre la demanda, informó CNN .

