Paxlovid no reduce las probabilidades de COVID prolongado, según un estudio

LUNES, 8 de enero de 2024 (HealthDay News) -- Paxlovid podría ayudar a acortar y disminuir una infección con la COVID, pero el antiviral no reduce el riesgo de desarrollar COVID prolongado, muestra un estudio reciente.

Alrededor de un 16 por ciento de los pacientes con COVID tratados con Paxlovid terminaron con síntomas de COVID prolongado, en comparación con un 14 por ciento de los que no recibieron el medicamento oral, encontraron los investigadores.

"Nuestro hallazgo de que el tratamiento con Paxlovid durante la infección aguda no se asocia con unas probabilidades más bajas de COVID prolongado nos sorprendió, pero es consistente con otros dos estudios realizados rigurosamente que no encontraron ninguna diferencia en las afecciones posteriores a COVID entre 4 y 6 meses después de la infección", señaló el autor principal, el Dr. Matthew Durstenfeld, profesor asistente de medicina de la Universidad de California, San Francisco.

Paxlovid se recomienda para tratar a personas con alto riesgo de infección grave por COVID, para aliviar los síntomas y mantenerlos fuera del hospital.

Pero ha habido cierto debate sobre si el medicamento podría prevenir el COVID prolongado, en el que los síntomas causados por la infección inicial pueden durar semanas, meses o incluso años.

En este estudio, Durstenfeld y sus colaboradores hicieron un seguimiento de los pacientes con COVID tratados entre marzo y agosto de 2022, para ver si habían desarrollado COVID prolongado.

Paxlovid no solo no previno COVID prolongado, sino que los investigadores encontraron que los que tomaron el medicamento pasaron a tener tantos síntomas de COVID prolongado como los que no lo hicieron.

Los síntomas más comunes de COVID prolongado incluyeron fatiga, dificultad para respirar, confusión, dolor de cabeza y alteración del gusto y el olfato.

Un pequeño porcentaje de personas desarrollaron COVID grave durante mucho tiempo y, de nuevo, los que recibieron Paxlovid tenían las mismas probabilidades que los que no lo recibieron de tener síntomas graves a largo plazo.

Los investigadores también encontraron que más personas de lo esperado experimentaron un "rebote" después de tomar Paxlovid, y su infección por COVID volvió a rugir después de que pareció desaparecer.

Alrededor de un 21 por ciento de las personas que mejoraron mientras tomaban Paxlovid terminaron reportando síntomas de rebote, y alrededor de un 26 por ciento volvieron a dar positivo en la prueba de COVID después de dar negativo y completar su tratamiento.

Sin embargo, este repunte no pareció hacer que los pacientes fueran más propensos a desarrollar COVID prolongado. Alrededor de un 11 por ciento de los pacientes con rebote reportaron síntomas de COVID prolongado, en comparación con un 8 por ciento de los que no se recuperaron.

"Encontramos una proporción más alta de rebote clínico de lo que se había informado anteriormente, pero no identificamos un efecto del rebote posterior al tratamiento sobre los síntomas de COVID prolongado", señaló Durstenfeld en un comunicado de prensa de la universidad.

El nuevo estudio aparece en la edición del 4 de enero de la revista Journal of Medical Virology.

Más información

La Facultad de Medicina de Yale tiene más información sobre Paxlovid.

FUENTE: Universidad de California, San Francisco, comunicado de prensa, 4 de enero de 2024