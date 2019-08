– ¿De qué manera, en la práctica, el padre puede contribuir al afianzamiento de una lactancia exitosa?

– Pearl Vyas: En primer lugar, las investigaciones revelan que los padres tienen una gran influencia sobre las madres en cuanto a si deben o no amamantar o continuar con la lactancia. Para ayudarla, el padre puede motivarla cuando la lactancia materna resulta difícil, y cuando ella se desanima. También puede apoyarla de forma muy práctica, por ejemplo, al consolar al bebé, averiguar cómo alimentarlo, darle de comer por la noche, limpiar el sacaleches y los biberones para la siguiente toma, comprar artículos para el cuidado o la lactancia cuando sea necesario, ayudar a preparar un biberón, etc. También con cosas que no están directamente relacionadas con la lactancia materna, pero que hacen que el hogar funcione mejor, como hacer las compras, cocinar, etc. En definitiva, el trabajo en equipo hace que todo se haga realidad.