Российский экономист уволил Московскую фондовую биржу по телевизору: «Покойся с миром»

Во время прямой трансляции российского новостного канала экономист и эксперт по стратегиям фондового рынка произнес тост за «смерть» российского фондового рынка и заявил, что не исключает варианта смены профессии и получения работы выдающим себя за Санта-Клауса.

Александр Бутманов, основатель инвестиционного клуба «Союзники» и управляющий директор DTI Algorithmic, которая торгует акциями и фондами на мировых финансовых рынках, был в среду в числе гостей специальной программы популярного в России канала деловых новостей РБК, журналистка Элина Тихонова.

На вопрос Тихоновой о том, продолжит ли он заниматься своей профессией в разгар финансового кризиса из-за международных санкций, введенных в связи с отказом от вторжения России в Украину, Бутманов пошутил: «В любом случае я буду работать Дедом Морозом, как и 25 лет назад (во время кризиса 1998 года)».

После этого комментария Бутманов потянулся под стол и схватил бутылку, которая, как он утверждал, была сделана из газировки. Он снял крышку и поджарил исчезновение российской фондовой биржи. «Помимо шуток, позвольте мне сделать это быстро. Передаю привет Сергею Усиченко, который 13 лет назад воздал тост за гибель фондового рынка. Сегодня я пью газировку: дорогой фондовый рынок, вы были близки и интересны нам. Желаю вам покоя с миром», - заключил он, в сцене, которая быстро стала вирусной в социальных сетях.

Этим жестом Бутманов намекнул на экономиста Сергея Усиченко, который, когда рынок рухнул во время мирового финансового кризиса 2008 года, тоже произнес тост за смерть рынков, но с водкой в чашке кофе. Усиченко сейчас является заместителем генерального директора сети магазинов товаров для дома «Эпицентр К» в Украине.

Файл фото: Журналисты собираются у экранов, показывающих курсы валют, индекс цен на акции и другую информацию о Московской фондовой бирже в России (REUTERS/Шамиль Жуматов)

Московская фондовая биржа закрылась

В этот четверг Московская фондовая биржа оставалась закрытой четвертый день подряд, что является самым продолжительным периодом исключительного закрытия со времен кризиса 1998 года, после решения Центрального банка России не возобновлять финансовые операции в этом пространстве из-за санкций, введенных Западом в отношении Россия после вторжения в Украину.

«Банк России принял решение не возобновлять продажи на Московской бирже 3 марта 2022 года», — говорится в заявлении российского регулятора, в котором опасается обвала основных ценных бумаг в результате санкций.

Исключения касаются прямых ордеров с расчетами в рублях, деривативов — за исключением инструментов срочного рынка в разделе валютных пар — драгоценных металлов и некоторых фьючерсных контрактов на закрытие позиций. Регулятор оставил за собой право сообщить в пятницу о своем решении о возможном возобновлении работы Московской биржи.

Московская фондовая биржа была закрыта с 28 февраля, когда Россия осенила, уже зная, что Европейский союз, США, Канада и другие партнеры исключат некоторые российские банки из международной межбанковской системы связи SWIFT, что стало беспрецедентным ударом по изоляции страны от глобальная финансовая система.

Затем рубль рухнул на рынке Форекс почти на 30% по отношению к доллару и евро, падение которого не наблюдалось по крайней мере с 1993 и 1994 годов соответственно.

С закрытием фондовой биржи Россия пытается избежать крупного обвала, подобного тому, который обрушился на индекс MOEX восемь дней назад в ответ на заявление Москвы о начале военного наступления против Украины и первых санкций против финансового рынка и суверенных долг. Затем фондовый рынок упал на 45%, а основные ценные бумаги остались более чем на 58%.

Банк России надеется, что меры, принятые для стабилизации рынка, успокоят российских инвесторов. Среди других мер он решил разрешить банкам, пострадавшим от санкций, использовать свой буфер накопленного капитала для продолжения работы и повысил процентные ставки до 20 процентов.

Со своей стороны, правительство России распорядилось использовать до 1 триллиона рублей (10,018 миллиона долларов или 8,906 миллиона евро) из Фонда национального благосостояния, который питается нефтяными доходами и является своеобразной копилкой для плохих времен, для покупки акций российских компаний.

(С информацией из EFE)

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